Aydemir İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi Aydemir: ‘Milletin huzuruna projelerimizle çıkıyoruz’ Aydemir Aşkale’nin milli coşkusunu paylaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti’nin her gün özel bir gündem ve proje ile milletin önüne çıktığını, muhalefetin bundan örnek alması gerektiğini söyledi. Gündeme ilişkin tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir Aşkalelilerin milli coşkusunu paylaştı.

Aydemir Basın Toplantısı Düzenledi

AK Parti Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi. AK Parti'nin 19 yıldır vatandaşların huzur içerisinde yaşaması için çalışma yürüttüğünü dile getiren Aydemir, hayatın değişkenlik ifade ettiğini, bu nedenle de milletin huzuruna özel gündem ve projelerle çıktıklarını anlattı.

İnsan Hakları Eylem Planı

Milletvekili Aydemir, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında avukatlara, hakimlere, gazetecilere, her kesime özellikle alan açacak bir zemin oluşturacağını söyledi. Aydemir, "Biz üretken bir ekibiz. Her milletvekilimiz hem pratisyen hem teorisyen. Ama üzülüyoruz ki muhalefetten dönüp bu tarafa, 'hiç değilse bir hisse kapalım' diyen yok. Şu açıklananlardan beslenirseniz biz de memnun oluruz. Dedikodu yaparsanız bundan kimse bir şey elde etmez. Yalan, iftira ile gideceğiniz bir yer yok." diye konuştu.

Aşkale Milli Duruşun Adresi

Erzurum'da 25 Şubat ile 7 Nisan arasında düşman işgalinden kurtuluş günlerinin kutlandığını dile getiren Milletvekili Aydemir, Aşkalelilerin milli coşkusunu paylaştı. Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’un milli irfan ve vicdan duraklarından olan, dadaşlık ruhunun en diri ve canlı tutulduğu, milli ve manevi hasletlerin adresi Aşkale’nin ‘Vatan bir bütündür, asla parçalanamaz’ vurgu ve kaydındaki milli duruş ve kararlılığıyla gurur duyuyor, kurtuluş ruhunu paylaşıyor, dadaşlara saygılarımı sunuyorum. ‘ dedi.

