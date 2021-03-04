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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ETÜ ve Huawei İş Ortağı Oldu

İHA

ETÜ ve Huawei İş Ortağı Oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Çin’in dünyaca ünlü uluslararası teknoloji firması Huawei’nin akademik partneri oldu.
ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Merve Yıldırım’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen başvuru sonuçlandı. Buna göre Erzurum Teknik Üniversitesi, Huawei ICT Academisi olmaya hak kazandı.
Öncelikle Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki akademisyenlerin bulut sistemleri, yapay zeka, 5G teknolojisi, ağ ve güvenlik teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük veri ve bütünleşik iletişim hizmetleri de dahil olmak üzere birçok yeni nesil bilgi teknolojisini entegre edecek olan Huawei, bu kapsamda vereceği eğitim ve bilgi aktarımının ardından başarılı olanlara sertifika vererek kursiyerlerin Huawei eğitmeni olmalarını sağlayacak.
“Proje Öğrencileri İş Yaşamına Hazırlaması Açısından Büyük Önem Taşıyor”
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, öğrencilere kaliteli ve güncel eğitim materyallerinin sağlanacağı bu eğitim programlarının hem teorik hem de pratik uygulamaları barındırması ve öğrencileri iş yaşamına hazırlaması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Sektörde oldukça prestijli olarak kabul edilen bu eğitim programları sonunda verilecek sertifikaların hem eğitim alacak akademisyenler için hem de öğrencilerin kariyer hedefleri için çok faydalı olacağına inandıklarını aktaran Rektör Çakmak, girişimlerinden dolayı Dr. Öğr. Üyesi Merve Yıldırım başta olmak üzere emeği geçenleri tebrik ederek, projenin ETÜ için hayırlı olmasını diledi.

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