BB Erzurumsor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

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Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda mavibeyazlılar düz koşu çalışmasının ardından teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Fatih Karagümrük karşısında 22 beraberlikte ayrılan BB Erzurumspor ligde kalma mücadelesinde Göztepe karşısında mutlak puan hedefliyor.

8 Mart Pazartesi günü Göztepe karşısına çıkacak olan mavibeyazlılarda sakatlığı düzelen tecrübeli oyuncu Oberten’ın da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

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