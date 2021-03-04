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Erzurum'da fırıncılar, denetime çıkan Vali Memiş'ten ekmek fiyatının artırılmasını istedi

DHA

Erzurum'da fırıncılar, denetime çıkan Vali Memiş'ten ekmek fiyatının artırılmasını istedi


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesinin ardından Erzurum'da denetime çıkan Vali Okay Memiş, girdiği bir fırında çalışanların ekmeğin fiyatının artırılması isteğiyle karşılaştı. Vali Memiş, talebi ramazan sonrası gündeme alacağını belirtti.
İçişleri Bakanlığı'nın 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelgesiyle ülke genelinde yoğunlaştırılmış denetime başlandı. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler ve meslek odalarının da destek verdiği denetimin ilk günü Vali Okay Memiş, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Lokantacılar Odası Başkanı Zeki Çınar, Kahveciler Odası Başkanı Seyfettin Saka ile birlikte sahaya indi. Vali Memiş, merkez Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtinde esnafa maske ve hijyen uyarısı yaptı. 
FIRINDA FİYAT ARTIŞI İSTEĞİ
Pelit Meydanı'nda bir fırına girerek maske ve hijyen uyarısında bulunan Vali Memiş'e çalışanlar geçen hafta ekmeğe istedikleri 25 kuruşluk artış taleplerinin geri çevrildiğini hatırlattı. Vali Memiş, zam talebini yaklaşık 1 milyon nüfusu düşünerek ertelediklerini belirterek, "Geçen sene zam istemiştiniz uygun gördük. Ramazandan sonra talebinizi uygun görüyoruz. Ama sizden de benim bir ricam var. Hijyene dikkat edin, fırınlarda hijyen çok önemli" dedi.
`TOP ESNAFIMIZDA´
Merkez Yakutiye ilçesinde denetimlerini sürdüren Vali Memiş'e esnaf, kısıtlamanın sona ermesinden duydukları mutluluğu ifade etti. Esnekliğin devam etmesini isteyen esnafa "Açık kalmaya devam etmek istiyorsanız, top sizde kurallara uyacaksınız" diyen Vali Memiş, "Türkiye'de yeni kontrollü normalleşme dönemine geçiş yaptık. 81 ildeki vaka durumları, işte yoğun bakım doluluk oranları, aşılama oranları gibi kriterler göz önüne alınarak risk durumuna göre iller çeşitli kategorilere ayrıldı. Erzurum ilimizde orta seviyede yani orta riskli bir seviyede. Bizden daha iyi durumda olan iller de var. Tabii ki oradaki kriterler çerçevesinde bu zamana kadar kapalı olan restoranlar, kafeler, internet kafeler, halı sahalar, lokantalar, çay ocakları kontrollü bir şekilde açıldı. Eğer bu kontrollü, normal süreci iyi yönetemezsek hem devlet hem de vatandaş olarak maalesef çok kolaylıkla yüksek riskli gruba geçme ihtimalimiz var" diye konuştu. 
Denetimde öncelikle olarak esnafı bilgilendirmek olduğunu belirten Vali Memiş, şunları söyledi: "Pandemi dediğiniz hadise sadece vatandaşların inisiyatifine bırakılarak yönetecek bir hadise değil. Dolayısıyla biz onları öyle çok da kırmak üzmek istemiyoruz. Lakin vaka artışı gibi bir şey ile karşılaşmak istemiyorsak hepimiz kurallara uymak durumdayız. Artık tabiri caizse top bizde, top esnafımız da yani. Eğer lokantasının açık kalmasını istiyorsa esnafımız önce kurallara kendi uyacak, önce kendi denetimini iç oto kontrol denetimi kendisi yapacak. Bizler de eksikleri varsa onların bir talepleri varsa onları karşılamaya çalışacağız. Biz esnafımızın yanındayız, biz vatandaşımızın yanındayız. Denetimlere Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği başkanımız onunla birlikte lokantacılar, kahveciler odamızla birlikte denetimler yapıyoruz. Odalar kendi denetimlerini yapacaklar, esnaf kendisi denetim yapacak. Polisimiz, jandarmamız, belediye çalışanlarımız, sağlık çalışanlarımız da ayrıca bu denetimleri yapacak. Ama en önemlisi oto kontrol"
Pandemiyle mücadelede aşılamaya da önem verdiklerini ifade eden Vali Memiş, Erzurum'da aşılamada yüzde 55 oranına ulaştıklarını ancak yüzde 70-80'leri hedeflediklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-03-04 15:44:21

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