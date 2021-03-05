Erzurum'da, itfaiyecilerin metrelerce yükseklikte 'buz' mesaisi 



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 'buz kırma timi', yoğun kar yağışının ardından ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buzları kazma ve kürekler ile kırıyor. Metrelerce yükseklikteki çatılarda oluşan dev buz sarkıtları ile mücadele eden ekipler, çalışmaların nisan ayına kadar devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden biri olan Erzurum'da, her yağışın ardından çatılarda biriken kar, gündüzleri güneşin etkisiyle eriyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesiyle donan kar suları, saçaklarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oluyor. Gündüz sıcaklığın artması ile boyları 2-3 metreyi bulan buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden sarkıtlara karşı bölge halkı da itfaiyeden yardım istiyor. İtfaiyenin 'buz kırma timi' vinç ya da itfaiye aracının sepetlerine binerek, metrelerce yükseklikteki dev sarkıtları kazma ve kürekler ile kırarak yok ediyor. Çatılarda kırılan tonlarca buzlar ise aşağıda bekleyen belediye görevlileri tarafından kürelerle bir araya toplanıyor.

BAŞKAN SEKMEN: SARKITLAR CAN VE MAL KAYBINA YOL AÇABİLİR

Çatılarda oluşan ve insan hayatını tehdit eden buz sarkıtlarının kırılması için vatandaştan '110' numaralı itfaiye hattını aramalarını isteyen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, "Havada verilen buzla mücadele tıpkı yollarda verdiğimiz mücadeleye benziyor. Çatılarda kırılan buzlar bakıyorsunuz birkaç günde yeniden oluştu. Yollarda da öyle. Kilometrelerce kapalı yolu temizliyoruz ama çıkan tipi yolu yeniden kapatıyor. Erzurum gibi kışın ağır geçtiği illerde saçak altında yürümek çok tehlikeli. Sıcak havalarda kendiliğinden düşen sarkıtlar can ve mal kaybına neden olabilir. Çok sayıda insan her yıl sakat kalıyor ya da hayatını kaybediyor ama çok şükür aldığımız önlemlerle bu yıl böyle bir olay yaşanmadı. Hiçbir ücret alınmadan buzları kırıyoruz. Yeter ki halkımız ihbarda bulunsun" diye konuştu.

Merkez Yakutiye ilçesi Bosna Caddesi'nde birçok apartmanın saçaklarında biriken buzların, hayatlarını tehdit ettiğini belirten semt sakinleri de bu nedenle 'buz kırma timi'nden yardım istediklerini söyledi.

Çatıdaki sarkıtların kendilerini çok tedirgin ettiğini söyleyen Osman Kılıç, "Erzurum'un klasiği bu tabi ki tehlike oluşturmasa hoşumuza bile gidebilir ama tehlikesinden dolayı biraz sorun oluyor. Onun için de arkadaşlar buzları kırıyorlar. Aslında çatı ısıtma sistemi olsa çok daha uygun olacak; ama o da her yerde mümkün olmuyor. Yine de görüntü olarak benim hoşuma gidiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-03-05 10:19:58



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