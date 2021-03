Çocukların çitlikte atla gezinti keyfi

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi iş birliğiyle Çocuk Destek Merkezi ve Atatürk Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 40 çocuk için at binme etkinliği düzenlendi. Minibüslerle üniversite kampüsündeki Meslek Yüksekokulu At Çiftliği'ne getirilen çocuklar, kısa eğitimin ardından atla gezinti yaptı.

Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Hippoterapi ve Olimpik Binicilik Tesisi'nde düzenlenen etkinlikte, Çocuk Destek Merkezi ve Atatürk Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 40 çocuk, önce eğitmenlerden at binme dersi aldı. At binmenin kurallarını öğrenen çocuklar, daha sonra sırayla eğitmenler eşliğinde 1'i midilli 3 ata bindi. Bazı çocuklar, at bindikten sonra korkarak inerken, bazıları hem tur attı hem de fotoğraf çektirdi. Özellikle midilliye ilgi gösteren çocuklar, hem sevdi hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocukların psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cemil İlbaş, "Bugün de burada çocuklarımızın at binme etkinliği var. Atlar hisli hayvanlar, çocuklarımız atları çok seviyor. Atlar da çocukları çok seviyordur, diye düşünüyoruz" dedi.

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Kocadağıstan da çocuklara destek olmak için böyle bir etkinliği organize ettiklerini söyledi. Kocadağıstan, "Çocukları Meslek Yüksekokulu At Çiftliği'nde atlara bindirmek, gezdirmek istedik. Bundan sonra da bu tip projelere devam etmeye çalışacağız" diye konuştu.

