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Aydemir: Erzurum’u da, Ağrı’yı da zirveye taşıyacağız Aydemir’den HDP Milletvekiline Erzurum tepkisi

İHA

Aydemir: Erzurum’u da, Ağrı’yı da zirveye taşıyacağız Aydemir’den HDP Milletvekiline Erzurum tepkisi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, HDP Ağrı Milletvekilinin “Hizmetlerin tamamı Erzurum’a kadar geliyor, Erzurum’dan sonra Ağrı’ya gelmiyor maalesef” sözlerine tepki göstererek, “Ağrı’yla Erzurum’u biz hiç ayırmadık ki” dedi.
TBMM Genel Kurulunda HDP Ağrı Milletvekilinin konuşmasında Erzurum’a hizmet geldiği, Ağrıya gelmediği yolundaki sözlerine cevap veren Milletvekili Aydemir, “Erzurum, tabii ki çok özel il, Türkiye’nin yüzük kaşı bir şehri, elbette kalkındı, elbette gelişti ama buna mümasil, buna eş değer Ağrı da öyle. Ağrı’yla Erzurum’u biz hiç ayırmadık ki orası da bizim vilayetimiz, oranın her zerresine de yatırımlar yaptık. Dolayısıyla Ağrılıların yüreğinde özel bir yerimiz var. Şu anda bile Milletvekilimiz Ekrem Çelebi Bey bakanlıklarda Ağrı için gayret sarf ediyor. Burada, hakkı teslim et, noksanları söyle” diye tepki verdi.
“Aydemir’den HDP’e bu Erzurum karşıtlığı nedir?”
Milletvekili Aydemir, “Yani senin anlattığın Ağrı yok, belli ki hiç Ağrı’ya gitmemişsin sen, samimi söylüyorum gitmemişsin; Ağrı’yla uzaktan yakından ilgisi yok şu anlattıklarının. Ben, Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneğinin Başkanlığını yaptım. 2002’den sonra Ağrı’nın çehresini değiştirdik biz. Böyle ezbere üfürmeyeceksin, hakikati söyleyeceksin. Artı, Erzurum’a olan düşmanlığınız niye sizin? Bu Erzurum karşıtlığı nedir? Erzurum’u da zirveye taşıyacağız, Ağrı’yı da zirveye taşıyacağız ve size rağmen taşıyoruz” diye konuştu.
‘2021 çok daha güzel olacak’
Türkiye’deki ekonomik büyüme ve sürece ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Milletvekili Aydemir, Son çeyrekte imalat sanayiinin gayrisafi millî hasılaya katkısının çok arttığına vurgu yapıp, ihracat ithalatı yüzde 85 dolayında karşılar hâle geldi kaydıyla, “2021 çok daha güzel olacak” dedi.

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