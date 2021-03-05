Erzurum coğrafi işaretli ürünlerine pekmezli baklavayı da ekledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum coğrafi işaretli ürünlerine pekmezli baklavayı da ekledi

İHA

Erzurum coğrafi işaretli ürünlerine pekmezli baklavayı da ekledi

Erzurum Ticaret Borsası, geçmiş yıllarda Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE)’ye yapmış olduğu civil peynir, göğermiş peynir, kadayıf dolması, su böreği gibi coğrafi işaret belgelerine, Erzurum pekmezli baklavayı da ekleyerek ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü daha koruma altına almış oldu.
Erzurum Ticaret Borsası, 2019 yılı Kasım ayında pekmezli baklava için müracaatını yaptı. Diğer baklavalardan tatlandırma yöntemiyle ayırt edilen Erzurum Pekmezli Baklavanın tatlandırılmasında yufkaların arasına Erzurum’da yetişen dutlardan üretilen dut pekmezi kullanılıyor. Şeker şerbetinin kullanımının yanında dut pekmezinin kullanılması ile bu baklavada şeker şerbeti kullanımı yarıya yarıya azaltılmış oluyor. Erzurum Ticaret Borsası, şeker hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği Erzurum pekmezli baklavanın coğrafi işaret belgesini TPE’den tescil ettirerek, Erzurum’un markalaşması ve tanıtımı yolunda önemli bir adım daha attı.
“50’den fazla coğrafi işaret belgesine sahip olacağız”
Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “Yeni bir patent almış bulunuyoruz. Erzurum’a hayırlı olsun. Şimdi de Erzurum’a has Pekmezli Baklavanın patent tanıtımını yapıyoruz. Pekmezli Baklavanın coğrafi işaret belgesini almış bulunuyoruz. Bundan sonra inşallah şehrimize hayırlı olur. Erzurum Pekmezli Baklavasının en büyük özelliği yöremizde yetişen dut ağaçlarından alınan dutlardan elde edilmesidir. Diğer bir özelliği de kesinlikle içerisinde şeker ve glikoz içermemiş olması. Tamamen dut meyvesinden yapılan coğrafi işaret belgesini almış bulunuyoruz. Bundan sonra da inşallah 30’a yakın farklı bir çalışmamız var. Erzurum ve yöresinde 350’ye yakın lezzetimiz bulunuyor. Erzurum gerçek anlamda bir gastronomi kentidir. Almış olduğumuz tescil belgeleri ile kısa sürede ismimizi duyuracağız. Erzurum gastronomi kenti olma konusunda da iddialıdır. Elimizde hali hazırla coğrafi işaretli ürünlerimiz bulunuyor. Civil peynir, kadayıf dolması, yeşil göyermiş peynirlerimiz bulunuyor. Ayrıca Erzurum tereyağı, Erzurum kavurması gibi başvurularımız var. Erzurum Ticaret Borsası olarak 50’den fazla coğrafi işaret belgesine sahip olacağız” diye konuştu.
Şu an 13 coğrafi işaret belgesi ile birlikte 20’ye yakın ürün bulunduğunu ifade eden Oral, “Bizim hazırlanıp başvurusunu yaptığımız ürün olarak 21 tane var. 19 tane daha da çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer odaların almış olduğu Oltu Taşı, Oltu Cağ Kebabımız gibi. Bu ürünleri tanıtırken bir nebze de olsa istihdam konusunda da çalışmalarımız olacak. Bilindiği gibi coğrafi ürün tescil belgesi o yörenin ürününü tescil etmek demektir. Bundan dolayı da istihdamı direk etkiliyor. Markalaşma alanında da ilimizi bir iki adım daha ileriye taşımış olacağız. Bu işlemlerin oluşması için belirli bir süre bulunuyor, patentin hazırlanması, ürünün incelenmesi ve onaylanması gibi. 2021 yılı sonuna kadar hedefimiz en az 50 coğrafi işaret belgesi ile Erzurum’u tanıtmak. Bilinen 350’den fazla yöremizde yemek anlamında lezzet var. Bu rakamın içerisinde endüstriye kazandırılacak 30’dan fazla ürünümüz bulunuyor. Yılsonundan sonra Erzurum gastronomi kenti demeye başlayacağız. Et ve süt ürünlerimiz ayrı ayrı lezzet taşımaktadır. Şehir olarak bu algıyı iyi değerlendirip yönetmek amacındayız. Sizler sayesinde de ulusal anlamda ses getirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'un pekmezli baklavasına coğrafi işaret belgesi
YEREL HABERLER Erzurum'un pekmezli baklavasına coğrafi işaret ...
Aydemir: Erzurum’u da, Ağrı’yı da zirveye taşıyacağız Aydemir’den HDP Milletvekiline Erzurum tepkisi
YEREL HABERLER Aydemir: Erzurum’u da, Ağrı’yı da zirveye ...
Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı ...
Çocukların çitlikte atla gezinti keyfi
YEREL HABERLER Çocukların çitlikte atla gezinti keyfi
Erzurum'da, itfaiyecilerin metrelerce yükseklikte 'buz' mesaisi 
YEREL HABERLER Erzurum'da, itfaiyecilerin metrelerce yükseklikte ...
Rektör Çakmak bir dizi görüşmelerde bulundu
YEREL HABERLER Rektör Çakmak bir dizi görüşmelerde bulundu
Devlet koruması altında bulunan Afgan çocuklara Atlı terapi
YEREL HABERLER Devlet koruması altında bulunan Afgan çocuklara Atlı ...
Erzurum'da fırıncılar, denetime çıkan Vali Memiş'ten ekmek fiyatının artırılmasını istedi
YEREL HABERLER Erzurum'da fırıncılar, denetime çıkan Vali Memiş'ten ...
Buzlanan göl üzerinde bisiklet süren Prof. Dr. Ilıcalı: Covid-19 bulaşma riskini azaltacak
YEREL HABERLER Buzlanan göl üzerinde bisiklet süren Prof. Dr. ...
BB Erzurumsor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER BB Erzurumsor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Erzurum’da ‘Dinamik Denetim Süreci’ Vali Memiş kentin işlek bölgelerini denetledi “Esnafımız lokantasının açık kalmasını istiyorsa kurallara uyacak”
YEREL HABERLER Erzurum’da ‘Dinamik Denetim Süreci’ Vali Memiş kentin ...
Erzurum'da, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum'da, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: ...
Gurbetteki Erzurumluların “Sıla Hasreti” kitap oldu Neslihan Arzu Keteci, söyleşilerini “Sıla Özlemi - Gurbetteki Erzurumlular” adını verdiği kitabında topladı
YEREL HABERLER Gurbetteki Erzurumluların “Sıla Hasreti” kitap ...
ETÜ ve Huawei İş Ortağı Oldu
YEREL HABERLER ETÜ ve Huawei İş Ortağı Oldu
Aşkale’de geniş kapsamlı pandemi denetimi
YEREL HABERLER Aşkale’de geniş kapsamlı pandemi denetimi
Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde trafik ...
Aydemir İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi Aydemir: ‘Milletin huzuruna projelerimizle çıkıyoruz’ Aydemir Aşkale’nin milli coşkusunu paylaştı
YEREL HABERLER Aydemir İnsan Hakları Eylem Planı'nı ...
İlçe protokolünden 107 yaşındaki Dürdane nineye ziyaret Kaymakam ve Belediye Başkanı 103. kurtuluş yıl dönümünde 107’lik nineyi evinde ziyaret ettiler
YEREL HABERLER İlçe protokolünden 107 yaşındaki Dürdane nineye ...
Öğrencilere kariyer yolunda Ata Teknokent anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere kariyer yolunda Ata Teknokent anlatıldı
Erzurum Yeşilay’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Erzurum Yeşilay’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret
Çelebi; “Atanamayan öğretmenlerin sesine kulak verin”
YEREL HABERLER Çelebi; “Atanamayan öğretmenlerin sesine kulak verin”
Başkan Sekmen: “Salgını yenmemizde en etkin faktör kuşkusuz aşı olmak”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “Salgını yenmemizde en etkin faktör ...
Demir yolu tünellerinde buz temizliği
YEREL HABERLER Demir yolu tünellerinde buz temizliği
Büyükşehir Sosyal Belediyecilikte de zirvede
YEREL HABERLER Büyükşehir Sosyal Belediyecilikte de zirvede