Erzurum coğrafi işaretli ürünlerine pekmezli baklavayı da ekledi

Erzurum Ticaret Borsası, geçmiş yıllarda Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE)’ye yapmış olduğu civil peynir, göğermiş peynir, kadayıf dolması, su böreği gibi coğrafi işaret belgelerine, Erzurum pekmezli baklavayı da ekleyerek ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü daha koruma altına almış oldu.

Erzurum Ticaret Borsası, 2019 yılı Kasım ayında pekmezli baklava için müracaatını yaptı. Diğer baklavalardan tatlandırma yöntemiyle ayırt edilen Erzurum Pekmezli Baklavanın tatlandırılmasında yufkaların arasına Erzurum’da yetişen dutlardan üretilen dut pekmezi kullanılıyor. Şeker şerbetinin kullanımının yanında dut pekmezinin kullanılması ile bu baklavada şeker şerbeti kullanımı yarıya yarıya azaltılmış oluyor. Erzurum Ticaret Borsası, şeker hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği Erzurum pekmezli baklavanın coğrafi işaret belgesini TPE’den tescil ettirerek, Erzurum’un markalaşması ve tanıtımı yolunda önemli bir adım daha attı.

“50’den fazla coğrafi işaret belgesine sahip olacağız”

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “Yeni bir patent almış bulunuyoruz. Erzurum’a hayırlı olsun. Şimdi de Erzurum’a has Pekmezli Baklavanın patent tanıtımını yapıyoruz. Pekmezli Baklavanın coğrafi işaret belgesini almış bulunuyoruz. Bundan sonra inşallah şehrimize hayırlı olur. Erzurum Pekmezli Baklavasının en büyük özelliği yöremizde yetişen dut ağaçlarından alınan dutlardan elde edilmesidir. Diğer bir özelliği de kesinlikle içerisinde şeker ve glikoz içermemiş olması. Tamamen dut meyvesinden yapılan coğrafi işaret belgesini almış bulunuyoruz. Bundan sonra da inşallah 30’a yakın farklı bir çalışmamız var. Erzurum ve yöresinde 350’ye yakın lezzetimiz bulunuyor. Erzurum gerçek anlamda bir gastronomi kentidir. Almış olduğumuz tescil belgeleri ile kısa sürede ismimizi duyuracağız. Erzurum gastronomi kenti olma konusunda da iddialıdır. Elimizde hali hazırla coğrafi işaretli ürünlerimiz bulunuyor. Civil peynir, kadayıf dolması, yeşil göyermiş peynirlerimiz bulunuyor. Ayrıca Erzurum tereyağı, Erzurum kavurması gibi başvurularımız var. Erzurum Ticaret Borsası olarak 50’den fazla coğrafi işaret belgesine sahip olacağız” diye konuştu.

Şu an 13 coğrafi işaret belgesi ile birlikte 20’ye yakın ürün bulunduğunu ifade eden Oral, “Bizim hazırlanıp başvurusunu yaptığımız ürün olarak 21 tane var. 19 tane daha da çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer odaların almış olduğu Oltu Taşı, Oltu Cağ Kebabımız gibi. Bu ürünleri tanıtırken bir nebze de olsa istihdam konusunda da çalışmalarımız olacak. Bilindiği gibi coğrafi ürün tescil belgesi o yörenin ürününü tescil etmek demektir. Bundan dolayı da istihdamı direk etkiliyor. Markalaşma alanında da ilimizi bir iki adım daha ileriye taşımış olacağız. Bu işlemlerin oluşması için belirli bir süre bulunuyor, patentin hazırlanması, ürünün incelenmesi ve onaylanması gibi. 2021 yılı sonuna kadar hedefimiz en az 50 coğrafi işaret belgesi ile Erzurum’u tanıtmak. Bilinen 350’den fazla yöremizde yemek anlamında lezzet var. Bu rakamın içerisinde endüstriye kazandırılacak 30’dan fazla ürünümüz bulunuyor. Yılsonundan sonra Erzurum gastronomi kenti demeye başlayacağız. Et ve süt ürünlerimiz ayrı ayrı lezzet taşımaktadır. Şehir olarak bu algıyı iyi değerlendirip yönetmek amacındayız. Sizler sayesinde de ulusal anlamda ses getirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

