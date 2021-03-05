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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Memiş, Erzurum Oltu OSB Başkanlığına seçildi

İHA

Vali Memiş, Erzurum Oltu OSB Başkanlığına seçildi

Erzurum Oltu Organize Sanayi Bölgesi seçimli genel kurulu yapıldı.
Oltu Kaymakamlığı konferans salonunda yapılan genel kurula Erzurum Valisi Okay Memiş, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Uzun dere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya, Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk Atmaca, Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Şube Başkanı Fuat Demir, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca, kamu kurum müdür ve başkanları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
Genel kurul öncesi bir konuşma yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, “Tüm ilçelerimiz gözbebeğimiz ama Oltu biraz daha belki merkezi bir yerde olduğu için bizim için çok önemli. Erzurum Oltu OSB’yi Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak yönetimini devralıyoruz. Bölgemiz coğrafi alan olarak bir takım avantaj ve dezavantajları olan bir bölge. Erzurum 2. OSB’yi Büyükşehir Belediyemizin bize bir desteği olmasa biz bu seneyi getiremezdik. 2 yıl önce hiçbir şey yoktu orada şu anda 25 tane fabrika var. Orada en az bin 100 kişiye ekmek verdik. Evine ekmek götüremeyen bir insanı düşünmezse devlet, bence eksik kalır. Onun için bizler büyükşehir belediyemizle birlikte bu işe çok önem veriyoruz. Batıdaki şehirlerde bazı iş adamlarımız yatırımlar yapıyor ancak büyüme yatırımlarını Erzurum’da yapıyor. Oltu OSB’nin alt ve üst yapı vb. çalışmalarına da 1 ay içerisinde başlamamız gerekiyor. Herkes üzerine düşenin fazlasını yapmalı” dedi.
Erzurum Oltu OSB Başkanlığına Erzurum Valisi Okay Memiş, Azaları BŞB Başkanı Mehmet Sekmen, Hamdullah Suphi Özgödek, Necmettin Taşçı, Burhanettin Eser, Yusuf Bektaş, Mehmet Adak, Pınar Kaftan, Miraç Çevik, Elif Karabulut, Baki Karaca, Ahmet Alkan, Kadir Parlak, Halis Cengiz Ümit Çelebi seçildi
Genel kurul toplantısı sonrasında ilçe merkezinde yapılacak yatırımlarla alakalı bir takım incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, 3 bin yıllık Oltu Kalesi’nin bir an önce restorasyon çalışmalarının tamamlanıp, kalenin içerisinde lüks bir restoran yapılmasını düşündüklerini aktarırken, kalenin çevresine de 50 dükkanlı taşhan yapılacağını müjdeledi.
Ziyaretlerini tamamlayan Vali Memiş, Narman Peri Bacaları bölgesinde yapımı süren otel ve restoran inşaatını incelemek üzere ilçeden ayrıldı.

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