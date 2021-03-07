Yakutiye Anadolu Lisesi’nden eTwinning projesi

Yakutiye Anadolu lisesi İngilizce Öğretmeni Dönser Uzunget kuruculunu yaptığı “Kendimi Sanatla Keşfediyorum” projesi hakkında; “Projemizin amacı sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanarak farklı kültürlerden öğrencilerin sanat yoluyla kendilerini keşfetmelerini sağlamak” dedi.

Proje ortağı Nurettin Topçu sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Öğretmeni Ayşe Kiraz ve öğrencilerinin de ortak olduğu projenin “Ebri Sanatı” ile ilgili ayağı Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirildi. Ebru sanatı hakkında atölyesinde öğrencilere ebru sanatı hakkında bilgi veren workshop yapan ebru Ustacı Kadir Tuzci aynı zamanda öğrencilere ebru yaptırdı.

Projede İtalya, Gürcistan ve Fransa gibi ülkelerin yanı sıra Türk katılımcının da yer aldığını söyleyen Yakutiye Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Balcı, projeye katkı sunan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat’a ve Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi kadir Tuzci’ye öğrencileri adına teşekkür ettiğini ifade etti.

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