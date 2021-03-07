ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik; “Türk kadını, azmin ve cesaretin timsalidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik; “Türk kadını, azmin ve cesaretin timsalidir”

İHA

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik; “Türk kadını, azmin ve cesaretin timsalidir”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacak en büyük gücün kadınlar olduğunu belirterek, “Kadınlarımızın, ailede olduğu gibi ekonomide ve toplumsal yaşamda da çok daha aktif rol almasını arzu ediyoruz” dedi.
Mesajında, toplumun en önemli yapı taşının aile, ailenin de en önemli unsurunun anne olduğunu ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik kadınların, tabiatı gereği annelik gibi kutsal bir görevi üstlendiğini ve bunun yanı sıra yaşamın her zorluğunu omuzlarında taşıdığını söyledi. Yeryüzündeki kültür ve medeniyetlerin kadın ve erkeğe, fiziksel ve duygusal farklılıklarından dolayı roller, vazifeler verdiğini ve farklı sorumluluklar yüklediğini kaydeden Başkan Yücelik, “Kadınlarımız, temel görevleri haricinde, sosyal hayatta, iş yaşamında, siyaset sahnesinde, erkekler kadar yer alamamıştı. Kadın ve erkek fırsat eşitliği kavramının, toplum tarafından kabul görmeye başlamasından sonra, kadınlar sosyal hayatta, iş yaşamında ve siyasette her geçen gün daha çok yer almaya başladı. Bu açıdan merhametin, sevginin, hoşgörünün, özverinin timsali olan kadınlarımız için bu süreci hızlandırmak ve kadınlarımızın hak ettiği seviyede temsilini ve katılımını sağlamak çok önemlidir” dedi.
Türk kadınlarının vatan savunmasında, dünyanın hiçbir coğrafyasında görülmeyecek bir özveri ve cesaretle, erkeğiyle birlikte canı pahasına mücadele verdiğini dile getiren Başkan Yücelik mesajında şu ifadeleri kullandı; “Yakın tarihimizde; Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı, Halime Çavuş ve daha yüzlercesi bu vatan için düşmana karşı cephelerde mücadele verdi. Azmin ve cesaretin timsali olan kadınlarımız bugün de yine ailesi için ülkesi için özveriyle mücadelesini sürdürmektedir. Bu sebeple, bugünün anısına aile ve toplumdaki rolü, sadakati ve emeklerinden dolayı tüm kadınlarımıza minnet duyuoruz. Ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak en büyük gücümüz olan kadınlarımızın, ailede olduğu gibi ekonomide ve toplumsal yaşamda da çok daha aktif rol almasını temenni ediyor, bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yakutiye Anadolu Lisesi’nden eTwinning projesi
YEREL HABERLER Yakutiye Anadolu Lisesi’nden eTwinning projesi
Başkan Sekmen’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Oltu taşı tespihe kadın eli değdi
YEREL HABERLER Oltu taşı tespihe kadın eli değdi
Öz: “Kadının ağladığı toplumda huzur olmaz”
YEREL HABERLER Öz: “Kadının ağladığı toplumda huzur olmaz”
Palandöken Belediyesi sigaraya savaş açtı Sunar’dan sigarayı bırakan Palandökenlilere plaket Sunar'dan Yeşilaycı yaklaşım
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi sigaraya savaş açtı Sunar’dan ...
BB Erzurumspor’da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Göztepe maçı hazırlıkları devam ...
4 çocuk annesi, aldığı hibe destekle ailesini geçindiriyor
YEREL HABERLER 4 çocuk annesi, aldığı hibe destekle ailesini ...
Eski hükümlü devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sahibi oldu Şiddete eğilimli olan Nurgül, baktığı hayvanlar sayesinde sağlığına kavuştu Devlet desteği ile aldıkları hayvanlarla hayatları değişti
YEREL HABERLER Eski hükümlü devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sahibi ...
"Stop Erdoğan" skandalına Palandöken’den yanıt: 'Love Erdoğan'
YEREL HABERLER "Stop Erdoğan" skandalına Palandöken’den yanıt: 'Love ...
Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş son ...
Kaza şehidi uzman çavuş, Erzurum'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Kaza şehidi uzman çavuş, Erzurum'da toprağa verildi
Profesörden 'yerli aşı' açıklaması: İnsan üzerinde faz çalışmasına geçilecek
YEREL HABERLER Profesörden 'yerli aşı' açıklaması: İnsan üzerinde ...
Bagajdaki bavul içinde 39 kilo eroini 'Dük' buldu
YEREL HABERLER Bagajdaki bavul içinde 39 kilo eroini 'Dük' buldu
Bavul içerisinde 39 kilo 351 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Bavul içerisinde 39 kilo 351 gram uyuşturucu maddesi ...
Kesintisiz iletişim için zorlu kış mesaisi
YEREL HABERLER Kesintisiz iletişim için zorlu kış mesaisi
Vali Memiş, Erzurum Oltu OSB Başkanlığına seçildi
YEREL HABERLER Vali Memiş, Erzurum Oltu OSB Başkanlığına seçildi
ETSO Başkanı Yücelik’ten taziye mesajı “Onların hakkını ödeyemeyiz”
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik’ten taziye mesajı “Onların ...
Başkan Sağlam’dan belediye işçilerine yüzde 20 zam
YEREL HABERLER Başkan Sağlam’dan belediye işçilerine yüzde 20 zam
Erzurum coğrafi işaretli ürünlerine pekmezli baklavayı da ekledi
YEREL HABERLER Erzurum coğrafi işaretli ürünlerine pekmezli ...
Erzurum'un pekmezli baklavasına coğrafi işaret belgesi
YEREL HABERLER Erzurum'un pekmezli baklavasına coğrafi işaret ...
Aydemir: Erzurum’u da, Ağrı’yı da zirveye taşıyacağız Aydemir’den HDP Milletvekiline Erzurum tepkisi
YEREL HABERLER Aydemir: Erzurum’u da, Ağrı’yı da zirveye ...
Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aşı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı ...
Çocukların çitlikte atla gezinti keyfi
YEREL HABERLER Çocukların çitlikte atla gezinti keyfi
Erzurum'da, itfaiyecilerin metrelerce yükseklikte 'buz' mesaisi 
YEREL HABERLER Erzurum'da, itfaiyecilerin metrelerce yükseklikte ...