Baro Başkanı Göğebakan: ‘Kadınlar baş tacımızdır’

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünyayı aydınlık yarınlara taşıyacak en büyük gücün kadınlar olduğunu belirterek, "Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum" dedi.

Ülkemizde ilk kez 1921 yılında kutlanan bu önemli günün kahraman olan Türk kadınının, kadim tarihimizin derinliklerinden günümüze ulaşan şahsiyetli, dirayetli duruşunun, devletin ve milletin bekası için üstlendiği rolün devam etmesi; kadınlarımızın tarihî süreçte üstlendiği rolün sürekliliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi millî geleceğimizin inşası bakımından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Göğebakan, "Kurtuluş Savaşında devleşen Türk kadınlarını; Nene Hatun'u, Nezahat Onbaşı'yı, Erzurum'lu Kara Fatma'yı, Çete Emir Ayşe'yi, Gördesli Makbule'yi, Kılavuz Hatice Hatunu, Tayyar Rahmiye'yi, Şerife Bacıyı ve daha nice kahraman kadını görürüz. 'Bizce, Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır.' Sözleriyle Türk kadının hak ettiği konuma yerleştiren Mustafa Kemal Atatürk'ü görür ve izinde yol alırız" diye konuştu.

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar gününü kutlayan Göğebakan, "Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutlar, kadına şiddetin olmadığı, kadınlarında erkekler kadar özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması diliyorum" dedi.

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