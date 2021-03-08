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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni hizmet binasını törenle açıldı

İHA

Yeni hizmet binasını törenle açıldı

Türkİş Sendikasına bağlı Toleyis Sendikasının yeni hizmet binasını törenle açıldı.
Türkİş ve bağlı sendikalar ile Erzurum şubelerinden çok sayıda başkan ve yöneticileri açılış törenine katıldı. Açılış törenine video konferans ile bağlanan Toleyis Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı, Toleyis Sendikasının çalışma ilkelerinde üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme amacı taşıdığını söyledi.
Bakındı, ''Toleyis sendikamız çalışma ilkelerinde üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme amacı taşır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması doğrultusunda demokratik ilkelerden sapmadan: Üyelerinin yaptıkları işe uygun ve insanlık hassasiyetine uygun adil bir ücret sağlamaya çalışır. Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirleri alır. Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarfeder. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmasının toplumun yaşayışındaki rolünü ve değerini müdrik ve bu konudaki haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır. Toleyis, Türk Sendikacılık hareketinin anayasa doğrultusunda hür sendikacılık ilkesine bağlı kalmak layık ve şartı ile üyelerinin EkmekBarışÖzgürlük, Sosyal Adalet, Sosyal Güvenlik ve İnsan haklarıyla yukarıda belirtilen gayeler uğruna yapacakları çalışmalarını benimsemeyi bağlayıcı prensiplerinden biri sayar. Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla işkolu içinde sendikayı geliştirir. Toleyis, amaçlarını gerçekleştirmek üzere anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara bağlı kalır. Amaç uğruna demokratik prensiplerinden sapmaz.” dedi
Hizmete açılan binanın hayırlı olması temennisinde bulunan Toleyis Sendikası Erzurum Şube Başkanı Ekrem Sivaslı, yeni hizmet binasının kısa bir süre içerisinde tamamlanan faaliyete geçirmek adına ellerinden gelen desteği yaptıklarını sendika binasının Erzurum'a hayırlı olmasını diledi.
Sivaslı, ‘’Bugün sendikamızın yeni hizmet binasının açılışını yaptık. Bu yeni hizmet binamız sizin yeriniz. Çalışanların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi denilince, akıllara gelen ilk sendika, Toleyis Sendikasıdır. İşçi kardeşlerimizin bizlere vermiş yetki ve görevle, çalışmalarımıza ve mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü bu sendikada birlik ve beraberlikten kaynaklanan bir enerji ve alt edilmesi mümkün olmayan bir güç vardır. Hepimiz tek yumruk halinde olalım. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak, daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Erzurum’a en iyi şekilde hizmet vereceğime inanıyorum. Bu kurumu el ele, hizmet yelpazesini genişleterek farklı noktalara taşıyacağımıza eminim. Sendikamızın etkin bir seviyeye kavuşmasında kuşkusuz üyeleri olan çalışanların hamiyetperver ve samimi duruşları çok büyük rol oynamıştır. Sendikacılık lafta değil, tabela asarak değil gece gündüz çaba harcayarak, işçinin hakkını yasal çerçevede arayarak yapılır. İnşallah burada hayırlı güzel hizmetler yapılacak. Sendikamızın emekçilerin yüzünü güldürmesini sevginin, muhabbetin, arkadaşlığın, dostluğun kardeşliğin büyümesini temennisinde bulunuyorum.” Dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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