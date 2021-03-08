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Doğu'ya bahar karı

DHA

Doğu'ya bahar karı


Salih TEKİNDeniz BAŞLI/ERZURUMARDAHAN, (DHA)DOĞU Anadolu Bölgesi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yer yer sürüyor. Bölgede yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, Erzurum'da kar kalınlığı, 20 santimetreye ulaştı. Kentte engelli ve hamile personel, 1 gün idari izinli sayıldı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 1 Mart'ta etkili olan kar yağışının ardından bugün de kar yağdı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar, gece yağmaya başladı. Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da devam eden yağış nedeniyle yüzlerce yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Kar yağışının akşama kadar etkili olacağı belirtildi. 
ENGELLİ VE HAMİLELERE İZİN
Kar yağışı, özellikle Erzurum'da etkili oldu. Gece başlayan ve sabaha kadar aralıksız süren yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı, 20 santimetreye ulaştı. Erzurum'da güne karla başlayanlar, kazma ve küreklerle ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerini temizledi. Yağışın devam ettiği kentte valilik, engelli ve hamile personelin 1 gün idari izinli sayılacağını açıkladı. 810 yerleşim birimi yolunun kapandığı Erzurum'da, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. 
ARDAHAN BEMBEYAZ
Öte yandan Ardahan da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Kentte sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar, araçlarının üzerini temizledi. Bazı kişilerin de ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizlediği görüldü. Belediye ve Karayolları ekipleri, buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı. 
Kar yağışı nedeniyle Erzurum'da 810, Kars'ta 57, Erzincan'da 31 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi, diğer illerde ise İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-03-08 09:59:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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