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Aydemir: ‘Büyük Türkiye analarımızın eseri olacaktır’ Aydemir: ‘Anadolu’nun manası analarımızın iffetidir’ Aydemir: ‘Kadınların basireti küresel vicdanı uyandıracaktır’

İHA

Aydemir: ‘Büyük Türkiye analarımızın eseri olacaktır’ Aydemir: ‘Anadolu’nun manası analarımızın iffetidir’ Aydemir: ‘Kadınların basireti küresel vicdanı uyandıracaktır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘İrfan bereketinin kaynağı, şefkat ve merhamet sığınağı; iffetleri, ismetleri ve edepleri Çanakkale, Aziziye ruhunun dayanağı olan analarımızı rahmet niyazı, saygı ile selamlıyoruz. ‘ dedi.
Milletvekili Aydemir, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü kaydında; Yüce milletimizin şuuru, asırlara damga vuran milli duruşun gururu, ilhamını Mekke’den alanların iman sürurunu dualarıyla çevreleyen şehit analarına tazimlerimi sunuyorum. Allah sizi başımızdan, dualarınızı üstümüzden eksik koymasın. ‘ niyazında bulundu.
‘Analarımız yüksek irfan sembolü’
Milletvekili Aydemir, ‘Değerlerimizi, bizi tarif eden kıymet hükümlerimizi, milli şuur ve gurur; manevi faziletleriyle her daim diri ve kıyamda tutan Türk Kadınına; yüksek haysiyet ve izanlarıyla 21’inci asrın vicdanına insanlığı hatırlatan milli vicdan sembolü Türk Analarına minnet ve şükranlarımızı takdim ediyoruz. ‘ mesajını verdi.
‘Analarımızın duası gücümüzdür’
Milletvekili Aydemir, ‘Hayme Hatunların, Nene Hatunların, Zübeyde Hanımların, Tenzile Anaların aziz, muhterem ve muazzez üslup, meşrep ve dikkatlerini kılavuz edinen; Büyük ve Güçlü Türkiye hedefinde yürekleri birleştirip buluşturan; milli hasletlerimizi yetiştirdikleri evlatlarıyla kıyamda ve diri tutan; Destan Coğrafyamıza mana kazandırıp adını veren analarımızın duası en büyük gücümüzdür. ‘ dedi.
‘Değerlerimiz analarımızla var’
‘Ayasofya’nın yeniden dirilişi, Karabağ’ın ezanı Muhammediye’ye kavuşması, mazlum ve mağdur milletlerin ah ve eninlerine merhametle ulaşılması, muazzez coğrafya Anadolu’nun bir seher aklığıyla manasıyla buluşması mübarek anaların ve onların evlatlarının eseridir.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘
‘ İla’yı kelimetullah için nizamı alem, ilayı kelimetullah için devlet ebed müddet sırrı sizde gizlidir. Varsınız ki varız, değerlerimiz sizinle var. Ve sizinle daim var olacaktır ‘ kaydını düştü.
‘Siz, yaveri hak olanlarsınız’
Mesajında, Türk Anaları için, ‘Siz yaveri Hak olanlarsınız.’ vurgusunda bulunan Milletvekili Aydemir, ‘
Ve elbette, bu aziz vatanın birlik ve beraberliğine kastedenler, kardeşliğimize kefen biçmeye yeltenenler, her türlü dessaslık ve tezgahlarla istikrar, güven ve huzur ortamımızı bozmaya çalışanlar karşısında, müşterek bir iman ve haykırışla: ‘Aldanırlar bizi sustu sananlar/Susturulmaz vatan için yananlar’ diyen Analarsınız. Saygı size, şükran size, minnet size. Allah hepinizden razı olsun. ’ ifadesine yer verdi.
‘Türk anaları küresel vicdana yeni bir yön verecektir’
Anaların, Türk Kadınlarının yüksek haysiyet ve basiretleriyle, vicdan özürlü cihana yeni bir yön ve istikamet vereceğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Suriye’deki ateş, Myanmardaki ahlar, mazlumların feryatları, yetimlerin gözyaşları sizlerin dualarıyla dinecek. Türkiye büyük hedefine 2023’ten 2071’lere sizlerin katkılarıyla yürüyecek. Başörtüsü zulmünü sona erdiren, Kadına hürmeti ortak bir bilinç haline getiren, asrın hayasızlığı karşısında ‘edep Ya Hu’ ikazını seslendiren analarımız, Büyük Türkiye eseriniz olacaktır. Yolunuz mübarek, azimetiniz kutlu olsun. Allah muininiz olsun. ‘ dedi
‘Kadına şiddetle yaklaşanları lanetliyoruz’
Mesajında kadına yönelik şiddeti telin ettiklerini, kadına uzanan ellerin milli vicdana uzanmış olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Milli örf ve terbiyemiz, ruhumuzu şekillendiren inancımızın reddettiği bir anlayışla kadına eziyet, meşakkat ve şiddetle yaklaşanları kalben lanetliyoruz. Ellerimiz ilelebet bu zalimlerin, insanlıktan çıkmış ucubelerin yakasında olacaktır. ‘ dedi.

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