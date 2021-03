Futbol sahasında bedenleriyle 'Love Erdoğan' yazdılar

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine cevaben Erzurum'da Palandöken Dağı'nın eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bir araya gelen AK Parti ilçe teşkilatı üyeleri, futbol sahasında bedenleriyle 'Love Erdoğan' yazdı.

New York'ta 'Silenced Turkey' imzasıyla kullanılan 'Stop Erdoğan' ilanına, Erzurum'dan da tepki geldi. AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, teşkilat mensupları ile Palandöken Dağı´nın eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gitti. Karla kaplı futbol sahasında bedenleriyle `Love Erdoğan´ yazan partililer, ellerindeki Türk bayraklarını salladı. Teşkilat üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Türk halkının her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu ve sevgisinin bitmeyeceğini söyleyen Ömeroğlu, "Düşünceyi karartan terör örgütü destekleyicileri, yapmış oldukları girişimle bir kere daha direncimizi kırma girişiminde bulunmuştur. Fakat bizim topluluğumuz, başka toplumların gıpta edeceği bir olgunluk seviyesindedir. Dün sahip çıktığımız değerlerimize bağlılığımız, kuvvetlenerek devam etmektedir. Palandöken´den New York´a, Londra´ya, Paris´e, Pekin´e, Moskova´ya mesajımız var. Erdoğan sevgisi bizim gönlümüzde, Erdoğan sevgisi bizim kalbimizde, Erdoğan sevgisi bizim başımızın üstünde. Buradan Cumhurbaşkanı'mıza selamlarımızı iletiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-03-08 11:19:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.