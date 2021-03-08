Aşkale kara teslim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşkale kara teslim

İHA

Aşkale kara teslim

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre pazar akşamı beklenen kar yağışı Aşkale’de hayatı felce uğrattı.
Yoğun ve lapa lapa yağan kar ilçe merkezinde sabah saatlerine kadar devam etti. Sabah erken saatlerden itibaren Aşkale Belediyesi ekipleri ana arterlerin açık olması için yoğun çaba sarf ettiler. Esnaf dükkanlarının önünde biriken karları temizledi.
İlçe beyaza bürünürken ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da görevli kadın jandarmalardan Nene Hatun'a ziyaret
YEREL HABERLER Erzurum’da görevli kadın jandarmalardan Nene Hatun'a ...
Futbol sahasında bedenleriyle 'Love Erdoğan' yazdılar
YEREL HABERLER Futbol sahasında bedenleriyle 'Love Erdoğan' yazdılar
Saltuklu: “Hayatın çok hızlı değişiminde zorlanan kadınlarımız anlaşılmak istiyor”
YEREL HABERLER Saltuklu: “Hayatın çok hızlı değişiminde zorlanan ...
Aydemir: ‘Büyük Türkiye analarımızın eseri olacaktır’ Aydemir: ‘Anadolu’nun manası analarımızın iffetidir’ Aydemir: ‘Kadınların basireti küresel vicdanı uyandıracaktır’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Büyük Türkiye analarımızın eseri ...
Erzurum'a Mart karı
YEREL HABERLER Erzurum'a Mart karı
Doğu'ya bahar karı
YEREL HABERLER Doğu'ya bahar karı
Yeni hizmet binasını törenle açıldı
YEREL HABERLER Yeni hizmet binasını törenle açıldı
Erzurum’daki yanan su görenleri şaşkına çeviriyor Doğalgaz kaynağı olma ihtimali var
YEREL HABERLER Erzurum’daki yanan su görenleri şaşkına ...
Recep Tayyip Erdoğan sevgisi adını Palandöken’e yazdırdı
YEREL HABERLER Recep Tayyip Erdoğan sevgisi adını Palandöken’e ...
Horasan Kaymakamı Dertlioğlu’ndan 8 Mart mesajı
YEREL HABERLER Horasan Kaymakamı Dertlioğlu’ndan 8 Mart mesajı
Baro Başkanı Göğebakan: ‘Kadınlar baş tacımızdır’
YEREL HABERLER Baro Başkanı Göğebakan: ‘Kadınlar baş tacımızdır’
Vali Okay Memiş’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
‘Dünya’nın gözü Palandöken’deydi
YEREL HABERLER ‘Dünya’nın gözü Palandöken’deydi
Karataş’tan 8 Mart mesajı
YEREL HABERLER Karataş’tan 8 Mart mesajı
Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk
YEREL HABERLER Palandöken'de kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk
Palandöken'da kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk
YEREL HABERLER Palandöken'da kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluk
Rektör Çomaklı; “8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı; “8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu ...
Voleybol temsilcilerinden Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Voleybol temsilcilerinden Rektör Çomaklı’ya ziyaret
Kılıç’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Kılıç’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Alcan; “Salgın hastalıklar, şiddet, stres, çatışma, işsizlik, ayrımcılık, kaos ortamı Mobbingi tetikliyor”
YEREL HABERLER Alcan; “Salgın hastalıklar, şiddet, stres, çatışma, ...
Başkan Orhan’dan kadına yönelik şiddete tepki
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan kadına yönelik şiddete tepki
Dursun Ali Erzincanlı, minik hafız adayları ile buluştu
YEREL HABERLER Dursun Ali Erzincanlı, minik hafız adayları ile ...
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik; “Türk kadını, azmin ve cesaretin timsalidir”
YEREL HABERLER ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik; “Türk kadını, ...
KGK Bölge Temsilcisi Feride Eda Çalıkuşu; “Pandemi, en fazla kadın girişimcileri etkiledi”
YEREL HABERLER KGK Bölge Temsilcisi Feride Eda Çalıkuşu; “Pandemi, ...