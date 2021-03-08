Eğitimcilerin “Akran Zorbalığına Karşı Akran Eğitimi e-twinning Projesi” kapsamındaki çalışmaları beğeni topladı

Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Gülnur Nişli ve Vahide Şen’in öncülüğünde başlatılan, Erzurum ve çevre illerdeki birçok lise ve ortaokulun destek verdiği etwinning projesi ile özellikle öğrencilerin en büyük sorunlarının başında gelen “Akran Zorbalığı, Güvenli İnternet sorunu, Siber Zorbalık, Enerji Tasarrufu ve Küresel Çevre Sorunları” ile alakalı çalışmalar ele alınarak öğrencilerin yaşadığı sorunların azaltılması amaçlanıyor.

Günümüzün en büyük sorunlarının başında gelen akran zorbalığını karşı öğrencilerin bilinçlendirilmesinin amaçlandığı etwinning projesi ile akranların birbirine verecekleri değerler eğitimi ile bu sorunun azaltması ve akran zorbalığının önüne geçilmesi noktasında hedeflenen çalışmaların ana hatlarını oluşturuyor.

Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Gülnur Nişli ve Vahide Şen’in projelendirerek hayata geçirdiği ve Erzurum, Artvin, Elazığ ilerinden çeşitli okulların katılım sağladığı proje kapsamında Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Selda Kızıltunç, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulundan Birgül Akıncı, Pasinler Anadolu Lisesinden Şenay Işık, Ardanuç Anadolu İmam Hatip Lisesinden Elif Beyşer ve Medine Bayındır, Mezre Ortaokulundan Zehra Taşpınar ve 43 öğrencinin katılımı ile akran zorbalığına dikkat çekmek için farklı etkinlikler düzenlendi.

Birbirinden değerli çalışmaların oluşturduğu ”etwinning’ projesi çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim ve çalışmalarla akranların bir birleri ile iş birliği yapması sağlanarak, değerler konusunda da farkındalık oluşturuldu. Öğrencilerin birbiri ile sağlıklı iletişim kurmaları için çeşitli ortamların sağlandığı proje ile öğrencilerin tarih, kültür ve çevre hakkında bilinçleri artırılarak akran zorbalığının yerine geçmesi büyük bir başarı ile sağlandı.

Proje kapsamında ayrıca engelli insanların yaşadığı sorunlar empati yöntemi ile öğrenciler tarafından hissedilmiş, Enerji Tasarrufu , küresel çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla tasarruf(su elektrik) ve sıfır atık etkinlikleri ile öğrencilerin Güvenli İnternet Günü, siber zorbalık konularında da bilgilendirme çalışması yapılarak, öğrencilerin çevre bilinci ve akranlarına örnek olma becerileri kazandırıldı.

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