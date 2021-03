Akpınar, Erzurum Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanlığına adaylığını açıkladı

Erzurum sağlık personellerinden Metin Akpınar, Erzurum Öz Sağlık Sendikası Şube Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Erzurum Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanlığına adaylığını açıklayan Metin Akpınar, "En Büyük Sivil Toplum Kuruluşu olan İşçi Emekçilerin Birlikteliği olan işçi sendikası biz sağlık emekçileri için büyük bir velinimet yeter ki doğru zamanda doğrusu olan adımları atmasını bilmek gerekiyor. Bugüne kadar sendikalı olmasına rağmen halen daha bir çok sorunu çözülememiş aksine sorunları çoğalması bizleri fazlasıyla üzmüştür. Bizler adaylığımızı açıklarken sorunları çözemeyenlere değil emeğin karşısında oluşan sorunlara rakibiz. Çıktığımız böylesi güzel bir hizmet için oluşturacağımız yönetim anlayışıyla bilgi donanım birliktelik içerisinde ve en önemlisi sizlerin bizlere karşı vereceğiniz güvenoylarınızla Şube Başkanlığı Yönetimi olarak hizmetinize Allah Nasip ederse talibim" dedi.

Amaçlarının kamu kurumlarında ve özel Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Emekçilerinin, çalışma yaşamına ilişkin sorunlarını tekrarının yaşanmaması adına çözüme kavuşturmak, ortak çıkarlarını ve haklarını korumak, çalışanlar arasındaki birlikteliği ve Dayanışmayı sağlamak olacağını dile getiren Akpınar, "Kurum ve Kuruluşlarda görev yapmakta olan sağlık İşçi Kardeşlerimiz yaşadıkları mağduriyetleri çözümü noktasında Kurum içerisinde kendi imkanlarıyla çözme mücadelesi vermesi kabullenir bir durum değildir. Mevcut üyesi olduğu Şube yetkilisinin aslı görevidir. Artık yeter denildiği noktayı aşar olduk. Bizler yaşanan hak kayıplarını konuşmayı değil sorun ve sıkıntıların bittiği çözüme kavuştuğu ve günümüzde en büyük sivil Toplum Kuruluşu olan Sağlık İşçileri Topluluğu olan sendikacılığımızla çok güzel projeler in hayata geçirilmeliydi. Bunun ilk örneği olanı Tüm Sağlık Emekçilerimize faydalı olacağı girişimimizle Erzurum dan başlayarak Sağlık Emekçilerimiz için Toplu Konut Yapılması konusunda Belediye Başkanlıklarımıza ve Bizlere Destek olacak Sayın Sağlık Bakanımıza yazılı başvurumuzu yaparken Emlak ve Kira fiyatlarının son zamanlarda yüksek oranda artması karşısında kiralarda mağduriyet yaşayan Emekçilerimizin sıkıntısı çözmek hayalimiz değil gerçek olması düşüncemizdir.

Çalışma Hayatında onuncu kattaki ile eksi üçüncü kattaki, Acil Sağlık Hizmetlerinde, Hasta Bakıcılığında, Atölyelerde, olduğu gibi bir çok alanda görev yapan Arkadaşımızın sorunu sıkıntısı bir olmuyor. Sözleşme öncesi Hazırlanan Taslağın maddelerini Sağlık Emekçi Kardeşlerimizin hazırlamasıyla, Genel Merkezimizin bu doğrultuda Taslağımızı Sözleşme masasında oturum yapmasını faydalı olacağı kanaatindeyim" dedi.

Akpınar, "Sendikaları çalışan kesimin üyeleri kurar ve yönetirler, Sendikalar tüzel kişiliğe sahiptirler. Genel kurullarınca kabul edilen tüzüklerine göre faaliyette bulunurlar. Sendikaların niteliğini belirleyen en temel gösterge tüzükleridir. Sendikalar Üyesinin kendisine aidatları ile ne bir çalışanı ne de bir kooperatif ortağıdır. Sendikacılık Hizmet Alan Değil Üyesi ve üyesinin bakmakla yükümlü olduğu Ailesinin Haklarını arayan ve muhafaza eden bir Sivil Toplum kuruluşudur. Bu bilinç içerisinde ilk başta şube Başkanlığı ve Yönetimi ile birlikte oluşan organlarının büyük bir Sorumluğu vardır. Seçilecek Şube Başkanlığı şunu iyi bilmedir Eğer ki seçilerek üstleneceği görevi kaikiyle yerine getirmediği zaman tüm üyelerin ve bakmakla yükümlü olduğu ailesinin hakkına girmiş olacaktır. Allah katında hesabı ağır olur. Aynı sorumluğu üstlenen ise bulunduğu kurumda delege seçilecek arkadaşlarımız bir çok üyemiz kendi haklarının aranması ve muhafaza edilmesi için Delege arkadaşa En iyi Hizmet edecek Şube Başkanını seçme yetkisi için vekaletini verecektir. Verilen vekaletin sorumluğu ağırdır insanın boynunun borcudur. Seçilecek Delege Arkadaşımız ise bu konuda Şube Başkanına oyunu kullanırken gerçekten doğru bir karar verip, yukarıda yazdığımız temel esasları taşıyacak hakkıyla liyakat sahibi ehline oyunu kullanacağına inanıyorum. Üyelerin oyu ile seçilecek Şube Başkanı ise En Büyük Sorumluluk almıştır. Hakkaniyetle yapamadığı yerde Hakkın Karşısında Hesabı Ağır olur.

Bugüne kadar gerçek manada Çözülmesi gereken sorunlarımız ve çözümleri, sosyal faaliyetlerle dolu bir Sendikacılık düşüncelerimiz İnşallah kısa zamanda Tüm Emekçi Arkadaşlarımızı ziyaretimizle hasbihal olduğumuzda aynı zamanda Seçim Günü sizlere hitaben konuşmamızda düşüncelerimizi sizlerle paylaşmamıza az kaldı. Bu vesile ile Genel Merkezimizden ricamız 2021 yılı içerisinde Üyelerinin oylarıyla seçebileceği Şube Başkanlığı seçimin Sendikamızın ve Üyesi olan Sağlık Emekçilerimizin lehine bir karar olacaktır. Sıkıntılar içerisinde dünü, bugünü yaşayan Biz Emekçiler olarak yarınlarımızın sıkıntısız, birliktelik içerisinde mutlu günlerimizi paylaştıkça çoğalan, hüzünlü günlerimizi paylaştıkça azalan, Şube Başkanlığı Seçimimizin şimdiden hepimize hayırlı olması, mutlu yarınlar için hepinizi en samimi saygı ve hürmetlerimle Allah a Emanet olunuz. Erzurum ÖzSağlık iş Sendikası Şube Başkanlığı için oylarınızla talibim" dedi.

Metin Akpınar kimdir?

Erzurum İli Pasinler ilçesi 1973 dünyaya geldi. Bilgisayarlı Muhasebe Bölümü Yüksek Okul mezunu olup İşletme Fakültesi son sınıf öğrenciliği ile eğitimine devam ederken, toplum yararına birçok alanda katıldığı Eğitim Programları üzerinden sayısızca sertifika almıştır. İki yabancı dil bilip, özel bir A.Ş’de CIO’luk yaptı.

19992011 yıllarında Pasinler Belediyesinde Zabıta MemurluğuRuhsat Komisyon Başkanlığı görevlerini yaparken, 6111 sayılı Torba Kanun hakkını kullanarak kendi talebine ilişkin Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri ne Ambulans Sürücüsü olarak naklen atanmış, ihtiyaca binaen Sağlık il Müdürlüğü bünyesinde MuhasebeSatın Alma – Mutemetlik ve Başhekimlik Personel özlük Birimlerinde Hizmet etmiştir. İkamet etmekte olduğu Mahallesinde On yıl Mahalle Muhtarlığı yaptı. Yaklaşık On beş yıldır, EğitimTurizmYardımlaşmaKalkındırma amaçlı Derneğin Kurucusu ve halen daha Başkanlığını Görevine devam etmektedir. Uzun yıllar bir çok Okulların Okul Aile Birliği Başkanlığı Görevinde hizmet ederken, Erzurum Kanaat Önderleri üyesi görevine Laik görülmüş halen devam etmektedir.

Geçmiş yıllarda Sağlık İşçilerinin yetkili olduğu Sendikaya Üyelerin tercihiyle Erzurum’da Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş görevi süresince birçok sağlık Emekçilerinin yaşadıkları işyeri mağduriyetlerini çözüme kavuşturmuş, Disiplin Kurulu Görevlerinde birçok işçi Arkadaşlarının yaşamakta oldukları sorunlarını çözüme kavuşturmakta Savunarak iş Haklarını korumuştur.

Hakİş Konfederasyonuna Bağlı ÖzSağlık İş Sendikasının halen üyesi olan, Erzurum 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği Kadrosunda Ambulans Sürücüsü olarak görevine devam etmekte olan Metin Ak Pınar evli ve üç çocuk Babasıdır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.