BB Erzurumspor kritik Göztepe deplasmanında BB Erzurumspor’da hedef mutlak 3 puan

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, bugün deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşmasından mutlak 3 puan çıkarma hedefinde.
Süper Lig’in 29. haftasında İzmir ekibi Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan BB Erzurumspor, küme düşme hattındaki rakiplerinin kazandığı haftada sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bugün saat 19.00’da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada konuk ekipte sakatlığı süren Ricardo Gomez forma giyemeyecek.
“Dadaşlar 5 maçta bir kez kazandı”
Mücadeleden puan veya puanlar alarak küme düşme hattından hızla uzaklaşmak isteyen Dadaşlar, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta sahadan 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle ayrıldı. Öte yandan ev sahibi Göztepe ise son haftalarda iyi oyunuyla dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta sahadan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrıldı.
Mücadele öncesi ev sahibi Göztepe 36 puanla 9. sırada yer alırken, BB Erzurumspor ise topladığı 26 puanla 19. sırada bulunuyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.