BB Erzurumspor kritik Göztepe deplasmanında BB Erzurumspor’da hedef mutlak 3 puan

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Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, bugün deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşmasından mutlak 3 puan çıkarma hedefinde.

Süper Lig’in 29. haftasında İzmir ekibi Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan BB Erzurumspor, küme düşme hattındaki rakiplerinin kazandığı haftada sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bugün saat 19.00’da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada konuk ekipte sakatlığı süren Ricardo Gomez forma giyemeyecek.



“Dadaşlar 5 maçta bir kez kazandı”

Mücadeleden puan veya puanlar alarak küme düşme hattından hızla uzaklaşmak isteyen Dadaşlar, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta sahadan 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle ayrıldı. Öte yandan ev sahibi Göztepe ise son haftalarda iyi oyunuyla dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta sahadan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadele öncesi ev sahibi Göztepe 36 puanla 9. sırada yer alırken, BB Erzurumspor ise topladığı 26 puanla 19. sırada bulunuyor.

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