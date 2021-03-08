Kaymakam Karaloğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede görev Kadın çalışanlar ziyaret ederek günlerini kutladı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde İlçe Kaymakamı kadınlara Karanfil takdim etti.

Karaloğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tüm dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını belirtti.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Karaloğlu konuşmasının devamında Türkiye Cumhuriyeti'nin odak noktasında yer alan kadınların, üstlendikleri misyonu ve yaşatma görevini hiçbir fedakarlıktan çekinmeden yerine getirdiğini, modern ve çağdaş Türkiye'nin oluşmasında söz sahibi olduklarını kaydetti.

Kadınların, ekonomik ve sosyal yaşamın ayrılmaz parçaları, üretimin etkin unsurları olduğunu belirten Karaloğlu, “Ülkemizde, her alanda başarılı çalışmalar yapan kadınlarımızın siyasette ve diğer alanlarda daha fazla temsil edilmeleri ve etkin rol üstlenmeleri övünç kaynağımızdır. Büyük Önder Atatürk'ün öngörüsüyle, kadınlarımız her alanda erkeklerle eşit koşullarda olacak şekilde yasal düzenlemeler, birçok dünya ülkesinden önce hayata geçirilmiştir. Kadınlarımızın sorunlarına sahip çıkarak, kadın hakları konusunda önemli gelişmeler sağlanmaktadır. Kadın erkek eşitliğinin gerçekleşmesi için gösterilen çabaları destekliyor, tüm vatandaşlarımızı bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyorum" dedi.

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