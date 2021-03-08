İSYAD Erzurum temsilciliği açılıyor

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İstanbul Sanayici ve İşadamları Derneği (İSYAD) 11 Mart Çarşamba günü Erzurum İl Temsilciliğinin açılışını gerçekleştirecek.

“ Hedefimiz Güçlü Ekonomi Üreten Türkiye” sloganıyla birçok başarılı işe imza atan İstanbul Sanayici ve İşadamları Derneği (İSYAD) Erzurum’da İl Temsilciliği açmaya hazırlanıyor. Derneğin il temsilciliğinin açılışı 11 Mart Çarşamba günü Hizmet İçi Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek.

İSYAD Erzurum İl Başkanı görevini Kenan Kağanaslan üstlenirken yönetim kurulu ise şu isimlerden yer aldı:

“Başkan Vekili Necati Tatar, Başkan Yardımcıları Çetin Acun, Raci Kalaycı ve Tayyip Güngör, Genel Sekreter Mervan Çavuş, Muhasebe Muhammet Polat”

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