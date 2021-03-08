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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Memiş, KADES stantlarını gezdi

İHA

Vali Memiş, KADES stantlarını gezdi

Erzurum Valisi Okay Memiş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle jandarma ve emniyet ekipleri tarafından oluşturulan Kadın Acil Destek (KADES) stantlarını gezdi.
Kentteki bir alışveriş merkezinde yapılan etkinliğe, Vali Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhanettin Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz ve BARO Başkanı Talat Göğebakan katıldı.
Görevli kadın personellere karanfil vererek günlerini kutlayan Vali Okay Memiş, “Biz bütün kadınlarımızla, annelerimizle, kızlarımızla ve kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Onlar için büyük çabalar sarf ediyoruz.” dedi.
Erzurum’da İçişleri ve Sanayi Bakanlığı’nın destekleri ile tekstilkenti oluşturduklarını hatırlatan Memiş, şöyle konuştu:
“Proje ile bin 100 kadınımıza iş imkânı sağladık. Burada müthiş bir pozitif ayrımcılık var. Şimdi burada tüm protokol ile birlikte hem jandarma hem de emniyet teşkilatımızın kadınlar gününde İçişleri Bakanlığımızın çok önemsediği Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını da tanıtıyoruz. Her gelen vatandaşımızın telefonuna KADES uygulamasını yükletiyoruz. Anında polis ve jandarmamıza ulaşımı sağlayan bir uygulamadır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bugünün anısına hiçbir kadınımıza, çocuğumuza, vatandaşımıza şiddetin olmadığı günler diliyorum.”
KADES Nedir?
Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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