Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Öztürk ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Sercan Öztürk ve ailesi memleketi Erzurum’da toprağa verildi.

Olay dün Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Hasuni Mağaraları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Jandarma Uzman Çavuş Sercan Öztürk'ün kullandığı 25 AAZ 749 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Ömer Zing yönetimindeki 06 GB 8522 plakalı kamyonete çarptı. Kazada Jandarma Uzman Çavuş Sercan Öztürk ile otomobildeki eşi Hilal Öztürk, çocuğu Muhammet Selim Öztürk ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetteki Ömer Zing, Ali Zing ve Diyar Zing ise yaralandı.

Erzurumlu olan Jandarma Uzman Çavuş Sercan Öztürk eşi Hilal Öztürk ve çocuğu Muhammet Selim Öztürk bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığına defnedildi. Uzman Çavuş Öztürk ve ailesinin cenaze namazına sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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