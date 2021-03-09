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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar Günü’nde Yıldırım jest

İHA

Kadınlar Günü’nde Yıldırım jest

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım ve yönetimi, Erzurum Tapu ve Kadatro 8. Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yöneticilerle fikir alış verişinde bulundu, kurumun kadın çalışanlarına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü jesti yaptı.
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Yüksek Harita Mühendisi Bülent Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğin altına imza attı. Erzurum Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret eden Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, burada kurum yetkilileriyle görüştükten sonra kurumun kadın çalışanlarına jest yaptılar. Kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Yıldırım ve ekibi, çeşitli hediyeler takdim ettiler.
Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri önce Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürü Harita Mühendisi Hakkı Yetişir ile biraya gelerek fikir alış verişinde bulundular. Bölge illerinde oda olarak yaptıkları ve planladıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldırım ve ekibi, Erzurum ve bölgedeki şehirlerin gelişimi, değişimi ve dönüşümü adına mesleki anlamda ortaya koyacakları ufku paylaştılar.
Yıldırım ve beraberindekiler, Bölge Müdürü Yetişir’e oda için yeni oluşturacakları hizmet binası hakkında bilgi verip, meslektaşları için daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulacağını dile getirdiler.
Başkan Yıldırım ve ekip arkadaşları daha sonra Kadastro İl Müdürü Hüseyin İlhan ile il Müdür Yardımcıları Muhammet Çavuşoğlu, Erhan Önal ve Şube müdürü Sinan Yıldırım’ı da ziyaret ederek oda çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Yıldırım, ziyaret ettiği bürokratlara görevlerinde başarı dilemeyi de ihmal etmedi.
Yüksek Harita Mühendisi Bülent Yıldırım ve yönetimi Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürlüğü’ne yaptıkları ziyareti anlamlı bir jestle taçlandırdılar. Bölge Müdürlüğü’ndeki kadın çalışanları tek tek ziyaret eden Yıldırım ve ekip arkadaşları, Kadınlar Günü’nü kutlayarak, çeşitli hediyeler takdim ettiler.
Başkan Yıldırım, “Kadın hakları kağıtlara değil, zihinlere yazılmalıdır” temasıyla Kadınlar Günü’nü kutladıklarını kaydederek, “Tüm kadınlarımızın eşit ve özgür bir dünyada hak ettiği gibi yaşayabileceği günlerin inancını taşıyoruz. Bu vesileyle, başta şehit aileleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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