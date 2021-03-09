BB Erzurumspor işi zora soktu

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BB Erzurumspor küme düşme hattındaki rakiplerinin kazandığı haftada Göztepe’ye deplasmanda 31 mağlup olarak kritik bir puan kaybı yaşadı.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor 29. hafta maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 31’lik skorla kazandı. İzmir'den puansız dönen Dadaşlar kümede kalma mücadelesinde ağır yara aldı. Mavibeyazlı ekibin düşme hattındaki rakipleri Kayserispor, Başakşehir, Denizlispor ve Ankaragücü ise haftayı 3’er puanla kapattı. Dadaşlar bu skorla 29. haftanın ardından 26 puanla 19. sırada yer aldı.

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