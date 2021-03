Erzurum’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ‘Kadına Karşı Şiddet’ e Devlet- Millet Elele Mobbing ile Mücadele Derneği, Vali Okay Memiş’e teşekkür etti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti kapsamında yapılan etkinliklerde Erkekler ‘Kadına Şiddete Hayır!’’ dedi.

Son günlerde kadına yönelik şiddetin bildik hüzünlü öyküleri, geleneksel ön kabuller, toplumun ve devletin şiddete karşı yeni düzenlemeler ve insan hakları bildirileri ile şiddet mağduru kadına destekler çığ gibi büyüyor. Türkiye’de yaşayan kadınların yarısı eşlerinden şiddet görüyor. Dünyada kadına yönelik şiddet, ekonomik, psikolojik, siyasal ve etnik sorunlarla iç içe geçerek artmaya devam ediyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ki illerindeki şiddet, namus, töre cinayetleri, kocababa dayakları, işkence diğer büyükşehirlerdeki oranlarına göre daha fazla.

Erzurum’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kadına Şiddete bir kez daha ‘Hayır’ denildi

Erzurum Valisi Okay Memiş, Devletin kadınlara yönelik her türlü şiddet eylemini açık bir şekilde kınadı. Erzurum Valiliği olarak yalnızca 25 Kasım. Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel günlerde değil her zaman şiddet mağduru kadınlarının yanında olduklarını ifade ederek ‘’Anamız, bacımız. Emeğimiz, geleceğimiz, kadınlara; evde işyerinde, sokakta şiddete son’’ dedi.

Mobbing ile Mücadele Derneği, Okay Memiş’e teşekkür etti

Cinsiyet ayrımcı şiddet yasalar ve uygulamaların hayata geçirilmesi, eylem ve eğitim projelerindeki kadına öncelik verilmesi ve şiddet mağduru kadınlara vermiş olduğu destek, işyeri barışı ve toplumsal barışın sağlanması adına Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Temsilcisi ve İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker’e teşekkür etti.

