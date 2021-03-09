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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aziziye Belediyesi’nden Tapu Müdürlüğü hamlesi

İHA

Aziziye Belediyesi’nden Tapu Müdürlüğü hamlesi

Aziziye Belediyesi, ilçenin kurumsal vizyonuna değer katmaya devam ediyor.
Yıllık işlem hacmi yaklaşık 1213 bin arasında değişen Aziziye Tapu Müdürlüğü, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın sayesinde Erzurum’un en büyük ve en işlevsel hizmet binasına kavuştu. Başkan Orhan, Ilıca’daki belediye hizmet ve kültür merkezi kompleksi içerisindeki modern binayı Aziziye Tapu Müdürlüğü’ne ücretsiz tahsis etti. Yıllardır ilçenin dışında ve E80 Karayolu üzerindeki Kaymakamlık binası içerisinde hizmet veren Aziziye Tapu Müdürlüğü, Başkan Orhan’ın gerçekleştirdiği tahsis işleminin ardından Ilıca merkeze taşındı. Aziziye ilçe sınırları dahilindeki tüm gayrimenkul alımsatım işlemleri bundan böyle Ilıca merkezinden yürütüleceği gibi, mülk sahipleri ve müşterilerin yolu da yine aynı şekilde Ilıca’da birleşecek.
Aziziye Cazibe Kazanmaya Devam Ediyor
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçenin kurumsal vizyonunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Aziziye’nin sürekli büyüyen, gelişen ve genişleyen bir yerleşim merkezi haline geldiğinin altını çizen Başkan Orhan, “İlçemiz son yıllarda kaydettiği büyük ivme sayesinde adeta bir çekim merkezine dönüştü. Dadaşkent ve Ilıca’da büyük bir hızla devam eden yoğun konut üretimiyle birlikte Aziziye ilçemiz Erzurum insanının öncelikli tercihi haline geldi. Şehrin dört bir yanından vatandaşlarımız artık Ilıca’dan ve Dadaşkent’ten ev, işyeri ve arsa alıyor. Çünkü ilçemiz her geçen gün değer kazanıyor, ilaveten sakinlerine de kazandırıyor” diye konuştu.
Başkan Orhan’dan Hareketli Nüfus Vurgusu
Aziziye’deki bu gelişim sürecinde en büyük hareketliliği ise, Aziziye Tapu Müdürlüğü’nün yaşadığına dikkati çeken Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “Gayrimenkul alımsatım işlemleri için bir yılda ortalama 2530 bin kişi ilçemize geliyor. Bu hareketli bir nüfus demek; ancak ilçemiz işte bu hareketlilikten istifade edemiyordu. Çünkü Aziziye Tapu Müdürlüğümüz yerleşim merkezi dışında faaliyet gösteriyordu. İşte biz bunu bir sorun olarak gördük ve vatandaşımızı hem müşkülden kurtarmak, hem de nüfus hareketliliğini yerleşim merkezinde tutmak adına Aziziye Tapu Müdürlüğünü Ilıca’nın merkezine getirdik” ifadelerini kullandı.
Modern Bina Ücretsiz Tahsis Edildi
Bu doğrultuda Ilıca’daki belediye hizmet ve kültür merkezi kompleksi içerisindeki modern binayı Aziziye Tapu Müdürlüğü olarak kullanılması için Tapu ve Kadastro Erzurum Bölge Müdürlüğü’ne tahsis ettiklerini bildiren Başkan Orhan, “Bu tahsis karşılığında kesinlikle hiçbir ücret almadık. Çünkü bizim en büyük kazancımız, hareketli nüfusu yerleşim merkezinde tutmak olacak. Her ay binlerce, yıl boyunca da on binlerce insanın yolu Ilıca’da kesişecek. Kaldı ki, hareket demek; bereket demek. Dolayısıyla yeni adresindeki Aziziye Tapu Müdürlüğümüz ilçe ekonomisine de canlılık kazandıracak. Süreçte Ilıca kazanacak, Dadaşkent kazanacak, Aziziye kazanacak. Hayırlı olsun, uğurlu olsun!”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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