Doğu Anadolu Girişimci Kadın Dernekleri panelde buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu Girişimci Kadın Dernekleri panelde buluştu

İHA

Doğu Anadolu Girişimci Kadın Dernekleri panelde buluştu

Elazığ İş Kadınları Derneği ELİKAD tarafından Dünya Kadınlar Gününde Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki kadın girişimcilerin yaşadıkları sorunları tüm yönleri ile ele alındığı online bir panel düzenlendi.
ELİKAD Başkanı Yasemin Açık’ın moderatörlüğünde bölgedeki Kadın derneklerinin Başkanlarından Bingöl İş kadınları Derneği Başkanı Feyza Başak Koç, Malatya İş kadınları Der. Bşk. Şermin Akkartal, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Bşk. Zekiye Çomaklı, Iğdır İş kadınları dErneği Bşk. Zeynep Balamir Ateş konuşmacı olarak yer aldılar.
Prof. Dr.Yasemin Açık, “Pandemi süresince iş gücü piyasası ciddi şekilde olumsuz yönde etkilendi. Bu panelde bölgemizde ki kadın girişimciliği ve istihdamını tüm yönleri ile ele alarak masaya yatırdığımız çözüm önerilerimizi sunacağız. Ekonomik güçlenmenin ancak kadınların güçlenmesi ile mümkün olacağına inanarak, bu konuda duyarlı herkesi elini taşın altına koymaya davet ediyoruz.” dedi.
Panelde Erzurum adına konuşmacı olarak yer alan ERKADIN derneği Başkanı Zekiye Çomaklı konuşmasında “Kadının ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesi, kalkınmanın temel şartıdır. Erzurum”da kadın girişimciliğini gündeme getirerek 2003 yılından beri eğitimler veren, projeler yürüten ilk ve tek derneğiz. İlimizdeki atıl kadın iş gücü potansiyeli harekete geçirerek ekonomiye kazandırmak için oldukça önemli çalışmalar yaptık. Kadınların iş gücüne katılım oranını olumsuz etkileyen nedenlerin başında istihdam alanının yokluğu, kadınımızın kendine olan öz güven ve mesleki eğitim eksikliğidir. Erzurum kadını kendilerine, eşlerine, evlatlarına iş imkânı sunacak gerek ev eksenli çalışılan gerek fabrikalar ve işletmeler,gibi istihdam alanları istiyor. Çiftçi kadınımız da uygulanan desteklerin batıya, Akdeniz’e uygun değil bölgemize uygun hale getirilmesi istiyor” dedi.
Çomaklı, Dünya Kadınlar Günü için “Görüntülü ve yazılı medya aynen şu tabirleri kullanıyor” falan dizideki kadınlar filanca dizinin kadınlarına tazelikleri ve güzellikleri ile fark attı yani Kadınlar fikirleri ile kültürleri ile değil görüntüsüyle ön plana çıkarılmaya başladı. Yapılan kanun değişiklikleri de aile yapısını bozan şeyler, zina suç olmaktan çıkarıldı. Allah’tan ki bizde ki aile yapısı basit ve sıradan değil, nesilden nesile devam eden milli görgü ve manevi endişeler üzerine kurulu, sağlam ve ahlaki temele oturmuş ve kadın erkek ilişkisi aile kurma amaçlıdır. Başka iklimlerin çınarları değil kendi iklimimizin çiçekleri olmalıyız. Yönetim kurulum ve üyelerim adına saygı ve sevgilerimi sunuyor Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydemir: ‘İmamoğlu ittifakı aşikar etti’ Aydemir kadına şiddeti lanetledi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘İmamoğlu ittifakı aşikar etti’ Aydemir ...
Aziziye Belediyesi’nden Tapu Müdürlüğü hamlesi
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi’nden Tapu Müdürlüğü hamlesi
Esnaf umudunu yeni ekonomik pakete bağladı
YEREL HABERLER Esnaf umudunu yeni ekonomik pakete bağladı
Kadına şiddete dikkat çekerken ölümden dönen profesör: Bazen yanlış anlıyorlar
YEREL HABERLER Kadına şiddete dikkat çekerken ölümden dönen ...
Erzurum’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ‘Kadına Karşı Şiddet’ e Devlet- Millet Elele Mobbing ile Mücadele Derneği, Vali Okay Memiş’e teşekkür etti
YEREL HABERLER Erzurum’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ‘Kadına Karşı ...
BB Erzurumspor işi zora soktu
YEREL HABERLER BB Erzurumspor işi zora soktu
Kadınlar Günü’nde Yıldırım jest
YEREL HABERLER Kadınlar Günü’nde Yıldırım jest
Devlet korumasındaki Afganlı çocukların Floor Curling heyecanı
YEREL HABERLER Devlet korumasındaki Afganlı çocukların Floor Curling ...
Fark oluşturan kadınlar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Fark oluşturan kadınlar ödüllendirildi
Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Öztürk ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Öztürk ...
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, eşi ve oğlu toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, eşi ve oğlu ...
Palandöken Belediyesi’nden 8 Mart etkinliği Palandöken Belediyesi Palandökenli hanımları unutmadı
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi’nden 8 Mart ...
İMO Erzurum şubesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın meslektaşlarını unutmadı
YEREL HABERLER İMO Erzurum şubesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ...
Vali Memiş, KADES stantlarını gezdi
YEREL HABERLER Vali Memiş, KADES stantlarını gezdi
Aziziye’de karanfilli 8 Mart sürprizi
YEREL HABERLER Aziziye’de karanfilli 8 Mart sürprizi
ETÜ kadın çalışanlarını unutmadı
YEREL HABERLER ETÜ kadın çalışanlarını unutmadı
İSYAD Erzurum temsilciliği açılıyor
YEREL HABERLER İSYAD Erzurum temsilciliği açılıyor
Kadınlar için çaldı söylediler
YEREL HABERLER Kadınlar için çaldı söylediler
Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam’dan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlama mesajı
YEREL HABERLER Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam’dan “8 Mart ...
Erzurum’da bayrak teslim töreni Erzurum’dan teslim alınan bayrak 18 Mart’ta Çanakkale’de teslim edilecek
YEREL HABERLER Erzurum’da bayrak teslim töreni Erzurum’dan teslim ...
Kaymakam Karaloğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam Karaloğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü ...
Kadınlar Günü'nde Nene Hatun'un kabrini ziyaret edip, karanfil bıraktılar (2)
YEREL HABERLER Kadınlar Günü'nde Nene Hatun'un kabrini ziyaret edip, ...
Başkan Yaptırmış 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Yaptırmış 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı
8 Mart Dünya kadınlar Günü’nde Nene Hatun mezarı başında anıldı Erzurumlu kadınlardan anlamlı 8 Mart etkinliği
YEREL HABERLER 8 Mart Dünya kadınlar Günü’nde Nene Hatun mezarı ...