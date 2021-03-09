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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuat Demir güven tazeledi

İHA

Fuat Demir güven tazeledi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı. İş adamı Fuat Demir seçimli yapılan genel kurulda ikinci kez Erzurum Şube Başkanlığı’na getirildi.
Ata Teknokentte yapılan 13. olağan genel kurula; Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Seracılık Bitki Besleme ve Peyzaj Komitesi Başkanı Muhammet Şirin, Kadın Komite Başkanı Müge Öz, Üye İlişkileri Komitesi Üyesi Hakan Erdem, Bölge Sorumlusu Yunus Kartal ve Yerel Komite Üyesi Muhammet Ali Ketancı ile Erzurum yönetim kurulu ve üyeler katıldı.
Genel kurul açılışı Abdulkerim Kavaz’ın Kur’anı Kerim Tilaveti ile başladı. Ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla sinevizyon gösterimi yapıldı. Daha sonra ise Şube Başkanı Fuat Demir, bir açılış konuşmasını yaptı. Demir, iki yıllık görev süresi içerisinde Erzurum’da atıl bulunan işletmelerin yeniden ekonomiye kazandırılması için büyük gayret gösterdiklerini ve Olur Pekmez Fabrikası’nın yeniden üretime geçmesi için üyelerinin ortak olduğu bir şirket kurarak söz konusu tesisleri Olur Kaymakamlığından kiraladıklarını bildirdi.
Demir ayrıca, yine yelerinin ortaklaşa kurdukları şirketle ülke ve Erzurum ekonomisine önemli katkı sağlayacağına inandıkları Oltu Cağ Kebabı ve Kırmızı Et Entegre Tesislerini’nin temelini Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Erzurum Valisi Okay Memiş, Milletvekili İbrahim Aydemir ve protokol üyelerinin geniş katılımı ile attıklarını hatırlatarak “Ağustos, Eylül aylarında yapımı tamamlanması planlanan fabrikada 200’ü aşkın kişiye direk, dolaylı olarak ise 700’ü aşkın kişiye istihdam sağlanacaktır. Böylece hem Erzurum ekonomisine hem de istihdamı da önemli katkı sağlanmış olacaktır.”dedi.
Kurdukları bir ayrı bir şirket ile de Aziziye Belediyesi ile ortak seracılık yapılması için harekete geçtiklerini belirten Demir, Erzurum ekonomisinin canlanması ve pandemi sürecinden en az etkilenmesi için büyük gayret gösterdiklerini ifade etti. Demir ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne de değinerek, “Çalışan, üreten, hayata sevgi ve incelik katan tüm kadınlarımızın 8. Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, şiddetsiz günler diliyorum. Kadınlarımıza verdiğimiz önemi de Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak Kadın Komitesi oluşturarak gösterdik. Genel merkezimizin isteği üzerine kurduğumuz kadın komitemiz ile ilimiz ve bölgemizdeki kadınlarımızın ülke ve bölge ekonomisine daha çok katkı sağlamalarına yardımcı oluyoruz” dedi.
Yapılan açılış konuşmasının ardından Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Bölge Sorumlusu Yunus Kartal divan başkanlığına, 4. Dönem başkanı Dr. Hüseyin Bekmez başkan yardımcılığına, Abdullah Yasin Acar ise Divan Katipliğine seçildiler.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Seracılık Bitki Besleme ve Peyzaj Komitesi Başkanı Muhammet Şirin, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kadın Komite Başkanı Müge Öz’ünde birer konuşma yaptığı genel kurula Genel Başkan Abdurrahman Kaan,Zoom üzerinden telekonferansla katıldı.
Genel Başkan Kaan üyelere seslendi
Salondaki üyelerine seslenen genel başkan Başkan Kaan, 2020 yılının salgının etkisiyle geçtiğini belirterek, bu sürecin aslında 2019'da başladığını ve tüm dünyayı etkisi altına aldığını söyledi. İnsanların 1 yıldan fazladır farklı bir yaşam tarzıyla çalışarak iktisadi hayatı sürdürdüğünü belirten Kaan, "Aslında yavaş yavaş da adaptasyon sağladık diyebiliriz. Geldiğimiz noktada paranın şekli de yönü de yeniden değişmeye başladı. Ekonomi içindeki sorunlar yalnızca üretimle çözülebilir. Ülkeler zaten yükü olan borç stoklarının, açıklanan mali paketlerle daha da derinleşti. Şu anda tüm ülkelerde geniş çaplı bir ek borç stoku oluşmaktadır. Orta vadede bu ülkelerindeki politikada mali baskıların olması elbette kaçınılmaz olacaktır. Çünkü bir ülkenin iktisadi sorunlarının çözümü üretimde gizlidir. O halde ekonomi içindeki sorunlar yalnızca üretimle çözülebilir. Üretimde hiçbir sektör ihmal edilmemeli." diye konuştu.
Genel Başkan Kaan’ın konuşmasının ardından seçime geçildi. Yapılan oylama sonucu iş adamı Fuat Demir, ikinci kez Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Şube başkanlığına getirildi. Üyelere kısa bir teşekkür konuşması yapan Demir, Erzurum üyelerinden 10. Yıllarını dolduranlara birer teşekkür belgesi verirken, kadın üyelere de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle birer karanfil takdim etti. Ayrıca genel merkezden gelerek kongreye yöneticilere de günün anısına birer plaket ve oltu taşı tespihi hediye etti.
Genel Kurul, yeni yönetim kurulu ve üyelerin toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

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