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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Öz: “Tedbiri elden bırakmayalım”

İHA

Başkan Öz: “Tedbiri elden bırakmayalım”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Mirac Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mirac’ın Arapça’da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarına geldiğini belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Bakara Suresi’nin son ayetleri ile beş vakit namazın indirildiği bu mübarek gecede ellerin şifa, birlik ve beraberlik duası için açılmasını temenni ettiğini söyledi.
MaskeMesafe Uyarısı
COVID19 salgını nedeniyle devletin aldığı tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğini hatırlatan Başkan Öz, “Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl ki Mirac kandilini evlerimizde geçirmiştik. Bu yıl, vaka sayısına bağlı olarak nispeten daha normal bir ortamda bu mübarek geceyi yaşayacağız ancak tedbirleri asla elden bırakmamalıyız. Normalleşme sürecine geçiş henüz başlamışken yeniden evlerimize kapanmamak ve esnafımızın mağdur olmasına sebebiyet vermemek için tüm vatandaşlarımızı sanki yasaklar devam ediyormuşçasına tedbirlere uymaya davet ediyorum.” dedi.
Dua İkliminden Yararlanalım
Mirac gecesinin duaların kabul edildiği özel zaman dilimlerinden olduğunun altını çizen Başkan Öz, “Bu manevi iklimin meyvelerinden faydalanmak için ellerimizi açarken, tüm hastalarımıza şifa dilemeyi, ülkemiz ve tüm İslam dünyası için birlik, beraberlik ve güç talebinde bulunmayı ihmal etmeyelim. Bu vesileyle helikopter kazasında aramızdan ayrılan tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabrı cemil ve şerefli milletimize bir kez daha başsağlığı dilerken, Mirac Kandili’nin tüm İslam âlemine hayır, bereket, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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