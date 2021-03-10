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Bu köye gitmek de zor dönmek de Kar bu köyde hayatı felç ediyor, açılan yollar 5 dakikada yeniden kapanıyor

İHA

Bu köye gitmek de zor dönmek de Kar bu köyde hayatı felç ediyor, açılan yollar 5 dakikada yeniden kapanıyor

Erzurum’un Başören Mahallesine giden araçlar mahalleye girmekte de zorluk çekiyor çıkmakta da. Kış mevsimi boyunca yoğun kar fırtınası altında kalan köyde iş makinalarının temizlediği yol sadece 5 dakika sonra yeniden kapanıyor. Mahalleye giren bir araç geri çıkmak istediğinde ise yeniden kapanan yolla karşılaşıyor.
Erzurum’a 71 kilometre uzaklıkta bulunan Pasinler ilçesine bağlı Başören Mahallesi yoğun kar fırtınasından 4 ay boyunca kurtulamıyor. 2 bin 800 rakımda bulunan 300 hanelik köyde ulaşım sıkıntısına iş makinaları da çözüm olamıyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı iş makinaları köy yolunu temizlemek için her gün mücadele verse de açılan yollar 5 dakikada yine kapanıyor.
Köye gelecek olan vatandaşlar köyün girişinde kapanan yolu görünce ya geri dönüyor ya da köy halkından yardım istiyor. Kara saplanan araçlar ise iş makinalarının yardımıyla çıkartılıyor.

“İş makinası gider gitmez yol kapanıyor”
Köyde yaşayan vatandaşlardan Ziya Parlar her kış aynı çileyi çektiklerini ifade ederek, “Biz bu köyde 9 ay kış, 3 ay yaz yaşıyoruz. Kışın iş makinaları buraya her gün geliyor yolu açıyorlar gidiyorlar. Onlar gider gitmez yol yeniden kapanıyor. Kendi araçlarımızı yeri geliyor küreklerle çıkartıyoruz. Biz bu çileyi her kış çekiyoruz. Köyde herkesin aracı var ama herkes burada kalıyor. Dün mesela köyde birisi hastalandı gelen ambulans köyün girişinde kaldı. Bütün köylü toplandık ambulansı çıkarttık” dedi.

“Yollarımız kapanmaması için köyümüze kar siperleri istiyoruz”
Başören Mahallesi Muhtarı Yüksel Aktaş ise yolların kapanmasını kar siperlerinin engel olabileceğini kaydederek, “Bugün bu kadar fırtına olmasına rağmen burası köyümüzün en güzel günlerinden birisi diyebilirim. Daha kötü günleri gördük. Kar çok olunca köy yollarımız daha kötü oluyordu. Yolumuz sürekli açılıyor. Ama sürekli kapanmaması için buraya rüzgar siperleri yapılmasını istiyoruz. Yollarımız çok iyi değil. İyileştirilmesini istiyoruz. Kar siperleri bize çok yardımcı olur” şeklinde konuştu.
Öte yandan kar fırtınasının yaşandığı mahallede biriken karlar evlerin çatı kısmına kadar ulaşıyor.

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