Alaca katliamının 103'üncü yılında 278 kişi anıldı



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Aziziye ilçesindeki Alaca köyünde, 10 Mart 1918'de Ermeni çeteleri tarafından öldürülen, çoğu kadın ve çocuk 278 kişi, katliamın 103'üncü yıl dönümünde törenle anıldı.

Alaca Şehitliği'ndeki törene Aziziye Kaymakamı Metin Baskın, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İlçe Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Raşit Menteş, köy halkı ile öğrenciler katıldı. Anıta çelenk konulması ve saygı atışı ile başlayan törende, ilk olarak Alaca köyü muhtarı Veysel Özkaya konuştu. Özkaya, "Bundan 103 yıl önce 1918 yılının 10 Mart günü köyümüzdeki savunmasız, yaşlı, kadın, erkek, çocuk ve masum 278 insanımız samanlığa doldurulup üzerlerine benzin dökülerek yakılmış, öldüklerinden emin olmak için cansız bedenlerine kurşun yağdırılmıştır. Sokaklarda rastladıkları kişileri ise süngüleriyle hunharca katletmişlerdir. Köyümüzde yapılan bu insanlık dışı katliamı, köyümüz adına şiddetle kınıyorum. Dünü olmayan milletlerin bugünü ve yarını olmayacağına inanıyorum. Tarih tekerrürden ibaret, derler. Gerçekten bugün, tarih tekerrür ediyor. O gün köyümüzde yapılan katliamın benzeri, bugün Azerbaycan'da, Suriye'de mazlum halka yapılıyor. Yarınlarımıza daha güvenle bakmak istiyorsak yalnız bu köyde değil dünyanın neresinde olursa olsun, bütün katliamlara karşı tüm insanlığı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Atatürk Üniversitesi TürkErmeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu ise "Bugüne kadar Türk anaları hep kahraman doğurdu. Dünyada bütün analar kutsaldır ama Türk anaları daha bir kutsaldır. Osman Paşa'nın şahsında Türk milletine ve değerli ordumuza tekrar taziyelerimi iletiyorum. Bulunduğumuz köy 278 şehidimizin bulunduğu Alaca köyü. Burada bir katliam yapıldı. 9 ile 10 Mart'ı birbirine bağlayan akşamüstü. Düzenli ordudan bahsetmiyorum; Ermeni çeteleri, köyü basarak bir katliam yaptılar. Köyde kadınlar, yaşlılar ve çocuklar vardı. Bu insanları katlettiler. Tam 278 şehit. Savaşla alakası olmayan sivil halkı şehit ettiler. Birinci Dünya Savaşı'nda tam 519 bin sivil şehidimiz var. 2,5 milyon nüfusluk bir kaybımız vardı. Yıllar önce 1986'da kazılar yaptık. 278 şehidimizin mübarek bedenleri bu mezarlıkta. Yeşil yaylada yaptığımız kazılarda ise 100'e yakın şehide ulaştık. Hasankale Tımar köyü ve Erzurum Tepe köyünde de kazılar yaptık ve toplu mezarlar çıkmıştı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur´an-ı Kerim okunup, şehitler için dua edilirken, Alaca Şehitliği Müzesi gezildi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-03-10 13:05:54



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