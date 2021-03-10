BB Erzurumspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları

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BB Erzurumspor, Süper Lig'in 30. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda yenileme çalışması yapan mavibeyazlılar Trabzonspor karşısında mutlak puan hedefliyor. Taktik çalışmasının ardından mavibeyazlılar minyatür kale maç ile antrenmanı sonlandırdı.

14 Mart Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor’da Costa ve Omolo kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.

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