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Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum Destanlar şehridir’ Milletvekili Aydemir Erzurum’u TBMM gündemine taşıdı Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum, özeldir, güzeldir’ ‘Milletvekili Aydemir: ‘9 Mart şahika bir vakittir’ Aydemir’den Efe Hazretlerine vefa

İHA

Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum Destanlar şehridir’ Milletvekili Aydemir Erzurum’u TBMM gündemine taşıdı Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum, özeldir, güzeldir’ ‘Milletvekili Aydemir: ‘9 Mart şahika bir vakittir’ Aydemir’den Efe Hazretlerine vefa

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Erzurum, destanlar kentidir. Her dadaş bir Manas Destanı’dır, her dadaş bir Türeyiş’tir, Şu Destanı’dır, bir diriliştir. Öyle olduğu içindir ki Akif’in ruhu Erzurum’da her zerreye sirayet etmiştir ‘ dedi.
Aydemir Tbmm Genel Kurulunda Erzurum’u Anlattı
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulunda Erzurum’un kutlu dirilişini ifade eden 12 Mart 1918 destanını seslendirdi. Erzurum’un “İbrahimi tarz” ile tezyin edildiğine işaretle, bu eşsiz yaklaşımın hangi anlama geldiğini kayda geçen Milletvekili Aydemir, Alvarlı Efe Hazretlerinin 9 Mart Çat’da başlattığı kıyam hareketinin bütün yurt zeminine yayıldığını, 75 yıl sonra bunun intikamı için Yavi ve Çiçekli baskınının yapıldığını not düşüp, PKK’nın hınçak, taşnak çetelerinin devamı olduğunu anlattı.
Milletvekili Aydemir, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada 9 Mart’ın iktisadi şahlanışı için ehemmiyetine vurgu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Siirt’ten Milletvekili seçilmesini not düştü.
Aydemir’den Erzurum Tarifi
Genel Kuruldaki hitabında Erzurum’u tarif eden Milletvekili Aydemir, ‘Özel bir ilden bahsediyoruz, her vesile söz aldığımda altını çiziyorum ki vatanımızın her noktası mübarektir, her noktası güzeldir ancak Erzurum için daha farklı kayıtlar düşmek istiyorum: Erzurum İbrahimi tavrın, İbrahimi tarzın zemine yayıldığı bir kenttir. ‘ dedi.
‘Erzurum, özeldir, güzeldir’
Hz. İbrahim’in duruş, üslup ve kararlılığını ifade eden ibrahimi tarzı takdim eden Milletvekili Aydemir, ‘Nedir İbrahimi tarz? Hazreti İbrahim babamızdan nakşedilen, yerleşen bir tarzdır ki; putları kıran, zemini tertemiz, pirüpak yapan bir tarz ve İbrahimi tarz çok özeldir. İbrahim Yınal gibi çok yüksek bir şahsiyetin vatan toprağı kıldığı bir zemin, Erzurum böyle bir kenttir. Tuğrul Bey ile Çağrı Bey’in kardeşinin şekillendirdiği bir dimağ vardır Erzurum’da. Dolayısıyla özeldir, dolayısıyla güzeldir. ‘ vurgusunda bulundu.
Aydemir 12 Mart Diriliş Destanını Anlattı
Sunumunda 12 Mart tarihinin ifade ettiği manayı kayda geçen Milletvekili Aydemir, ‘Mart ayı bereket yayan hususiyet ifade eden bir aydır; martta güzellikler açığa çıkmış, neşet etmiştir. Özellikle Erzurum için söyleyeceğim; 12 Mart Kurtuluş Günü diye tarif edilir ama ben kurtuluş kavramını kulak tırmalayan bir kavram olarak görüyorum. Biz şahlanış günü olarak görüyoruz 12 Mart’ı ve bu şahlanış gününe İbrahimi tarza bir örnek sima Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretleri’nin önderlik ettiğini kayda geçiyorum, not düşüyorum. ‘ diye konuştu.
Aydemir’den Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi Vurgusu
Alvarlı Muhammed Lütfi Hazretlerinin Erzurum coğrafyasında bir diriliş önderi olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Nasıl olmuştur bu? Çat’ta, Yavi beldesinde imamlık yapan Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretleri bir cuma günü çatlılara şunu söylüyor: “Arkadaşlar, size ben cuma namazını bu defa kıldırmıyorum çünkü cuma hürriyetin gereğidir, Cuma namazı ancak hür iseniz kaim olur, geçerli olur, öyleyse hürriyet için buyurun cepheye.” demiştir. Ve o kıyamla beraber Erzurum 9 Martta Çat’tan başlayan bir hususi yürüyüşle 12 Martta özgürlüğüne, hürriyetine kavuşmuştur ve o zemin o gün bugün devam etmektedir. ‘ dedi.
Yavi Ve Çiçekli Katlıamları
Konuşmasında Yavi ve Çiçekli katliamlarına değinen Milletvekili Aydemir, ‘Ancak bu tarif etrafında hususen bir özel kayıt düşüyorum, çok mühimdir bu; herkes, bütün milletimiz özellikle bu kayda dikkat kesilsin. Nedir o? O gün kıyam başlatan Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretlerinin o tarzı, yetmiş beş yıl sonra bir intikamla, bir intikam saldırısıyla muhatap olmuştur. Alvarlı Efe Hazretleri’nin Hınçak çetelerine karşı, Taşnak çetelerine karşı milleti ordu hâline getirmesini hazmedemeyen o günkü damar, 1993’te Yavi’yi basarak Bugün malum, biliyorsunuz o günkü Hınçak çeteleri bugün “PKK” diye tarif görüyor ve 1993’te Yavi’yi basıp 33 insanımızı, bigünah insanımızı katletmişlerdir. Yetmemiş, yine o zaman diliminde Alvarlı Lütfi Efe Hazretleri’nin torunlarını birkaç gün sonra Pasinler Çiçekli köyünde katletmişlerdir. ‘ diye konuştu.
‘Pkk Asla Kürt Kardeşlerimi Tarif Etmez’
Milletvekili Aydemir, ‘Öyleyse, çok net, somut bir şey söylüyorum arkadaşlar: PKK, eşittir HınçakTaşnak çeteleri demektir. PKK asla Kürdü tarif etmez. Erzurum’da asalet timsali Kürt kardeşlerimizle beraber bu kıyam hareketi başlamış, bütün vatan sathına yayılmıştır ve Erzurum, destanlar kentidir. Her dadaş bir Manas Destanı’dır, her dadaş bir Türeyiş’tir, Şu Destanı’dır, bir diriliştir. Öyle olduğu içindir ki Akif’in ruhu Erzurum’da her zerreye sirayet etmiştir ‘ kaydını düştü.
Aydemir Yesevi Terbiyesini Anlattı
Ahmet Yesevi Hazretlerinin Alperen Gazi Dervişlik ve Baciyanı Rum tedris ve terbiyesine telmihte bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Şunun altını çizelim: Biz, Yesevi terbiyesinden geçmiş insanlar olarak burada bulunan herkesi o kıvamda görüyorum birliğimizi, bütünlüğümüzü ve vatanımızın daim ayakta kalmasını temin için şu zaman dilimlerini bir fırsat bilmeliyiz ve bu zaman dilimleri bize hususen kalkınmada da özel bir kıvam kazandırmıştır. ‘ dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a milletçe minnettarız’
TBMM Genel Kurulundaki sunumunun son bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Mart 2003’te Siirt’ten Milletvekili seçilmesiyle başlayan kalkınma sürecine değinen Milletvekili Aydemir, ‘9 Mart şahika bir vakittir. Nedir o vakit? Bu vatanın bütünüyle kalkınmasına, gelişmesine, zeminin ekonomik olarak pirüpak bir hâle gelmesine vesile olmuş zamandır, Sayın Cumhurbaşkanımızın 9 Mart 2003 tarihinde milletvekili olduğu zaman dilimidir. Onunla beraber, vatanımızın her sathı, her zemini kalkınma fırsatı bulmuştur. İşte bakın arkadaşlar, şu elimdeki çalışmalara bakın: Bunların tamamı samimi söylüyorum özet mahiyetli, tafsilata girmeden, ayrıntıya girmeden Erzurum’a yapılan yatırımlardır. Bu sadece Erzurum, 81 vilayet için böyle çalışmalar yapmışız. Buna vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımızdır ona minnettarlığımı özellikle ifade ediyorum ve buna yol arkadaşı olan Sayın Devlet Bahçeli’ye, Cumhur İttifakımızı ifade eden Milliyetçi Hareket Partisine yüreğimizin çok mutena yerinde yer açmış bulunuyoruz. ‘ vurgusunda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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