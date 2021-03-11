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Görevde yükselenler ödüllendirildi

İHA

Görevde yükselenler ödüllendirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan görevde yükselme sınavlarında başarılı olanlar, mesai arkadaşları tarafından ödüllendirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan ve görevde yükselen personel için öden töreni düzenlendi. Bir süre önce Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olarak Şefliğe yükselen Halit Erden, Yurt Müdür Yardımcılığına yükselen Gökhan Yuca, Hanifi Demirci, Gülşah Çelebi, Sema Tanrıbil ile Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü olarak atanan Yunus Kumbasar’a hediye verildi. Görevde yükselme başarısı gösteren personele hediyeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Sadrettin Üstün ile Destek Hizmetleri Şube Müdürü Memduh Ceyhan tarafından takdim edildi.
Koronavirüs (Covid19) pandemisi nedeniyle maske mesafe kurallarına uygun olarak yapılan törende görevde yükselme sınavlarında başarılı olanlar, kendileri için jestte bulunan mesai arkadaşlarına teşekkür ettiler.
Personel Şube Müdürü Sadrettin Üstün, görevde yükselme sınavlarında başarılı olan isimlere yeni görevlerinde başarı dileklerini ileterek, “İnşallah çok daha başarılı yerlere gelirsiniz” diye konuştu.

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