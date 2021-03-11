Çat Belediye Başkanı Yaşar’da 12 Mart mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yaşar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihe adını altın harflerle yazdıran Erzurum' un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü yad ediyor, mezalime boyun eğmeyen, zalime yenilmeyen, Vatan için can verme şerefine eren aziz şehitlerimize rahmet diliyorum. 12 Mart, sadece Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşu anlamına gelmez. 12 Mart, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yoldur, milli mücadelenin mihenk taşı taşıdır. 12 Mart 1918’de vatan topraklarını işgalcilerden kurtaran büyük bir ruhun adıdır. 1918 acının, kederin yaşandığı, gözyaşının dinmediği, vatan için canlarını feda edildiği bir zaman olmakla birlikte, Anadolu insanının onurunu, gururunu, vakarlı duruşunu, vatan ve bayrak sevgisini, kahramanlıklarını ve yiğitliğini de tüm dünyaya gösterdiği kutlu zamandır. 12 Mart ayrıca İstiklâl Marşımızın da kabul edildiği şanlı tarihtir. İstiklâl Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy’u minnet ve şükranla yâd ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünü kutluyor, vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

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