ETSO Başkanı Yücelik: “Erzurum, şühedanın aziz hatırasıdır”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Erzurum’un 103 yıl önce tarihte eşi görülmemiş bir katliama maruz bırakıldığını ve o dönem yaşanan tarifsiz acıların halen daha yüreklerde hissedildiğini belirten ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, “İnsanımıza bu büyük acıyı yaşatanlar ve buna göz yumanlar, tarihin bir kara lekesi olarak kalacaktır” dedi.

Mesajında, “Ermenilerin, akla gelebilecek insanlık dışı her türlü işkence ve katliamında şehit düşen hemşehrilerimizin aziz hatıraları asırlar geçse de yaşatılacaktır” diyen Başkan Yücelik şunları söyledi:

“Kadim şehrimizin 103 yıl önce yaşadığı acıları unutmadık. Hürriyet ve istiklalimiz için canları pahasına vatan topraklarını müdafaa eden şühedanın emanetine sahip çıkmak, milletimizin 7’den 70’e her ferdinin boynunun borcudur. Erzurum, şühedanın aziz hatırasıdır. Bu cennet vatanın her karış toprağı, bütün varlığını mukaddes değerlerine hediye eden şehitlerin kanlarıyla yoğrulmuştur. Şehit bir neslin evlatları olarak bizler de; bu güzel vatanı canımızdan çok sevip, kıymetini bilmekle, mukaddesatımıza gönülden bağlanıp, yaşamakla, görev ve sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmekle, ailemiz ve toplumumuz için çalışıp ter dökmekle sorumluyuz.”

12 Mart 1918’in Erzurum’un şanlı zafer günü olduğunu kaydeden Başkan Yücelik, “Bu vesileyle, başta milletimizin Kurtuluş Savaşındaki destansı mücadelesine önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızı kanı, canı pahasına müdafaa eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.