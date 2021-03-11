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Başkan Orhan’ın yatırım davetine anında yanıt geldi İSİYAD Genel Başkanı Çoban’dan Aziziye’ye termal otel sözü

İHA

Başkan Orhan’ın yatırım davetine anında yanıt geldi İSİYAD Genel Başkanı Çoban’dan Aziziye’ye termal otel sözü

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın termal yatırım davetine anında cevap İSİYAD Genel Başkanı Cemal Çoban’dan geldi. Afyon ve Yalova’da termal otel yatırımları bulunan Genel Başkan Çoban, bu yatırımlarına bir yenisini de Aziziye’de ekleme sözü verdi.
İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İşadamları Derneği’nin (İSİYAD) Erzurum Şubesi’nin açılış töreni Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde yapıldı. Törene Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Kaymakamı Metin Baskın, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, İSİYAD’ın bölge başkanları, STK temsilcileri ve çeşitli sektörlerden temsilciler katıldı. Tarım ve hayvancılık konuları ile termal ve turizm yatırımların ele alındığı açılış töreninde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, girişimcilere Erzurum’a yatırım yapmaları çağrısında bulundu.
İSİYAD’ın Faaliyetleri Anlatıldı
İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İşadamları Derneği Genel Başkanı Cemal Çoban, açılış töreninde yaptığı konuşmada, İSİYAD’ın yurt çapındaki faaliyetlerine değindi. Öncelikli amaçlarının yeni istihdam alanları oluşturmak ve katma değer üretmek olduğunu anlatan Genel Başkan Çoban, bu manada İSİYAD üyesi girişimcilerin Türkiye’nin dört bir yanında yatırımlarının bulunduğunun altını çizdi. Erzurum’daki şubeleşme sürecine verdiği destek ve katkılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür eden Çoban, “Erzurum’da güzel işler yapacağız, hep birlikte yeni yatırımlar ve yeni girişimler peşinde koşacağız” dedi.
Başkan Sekmen: İstihdam Bizim Önceliğimiz
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, Erzurum’da istihdam sağlamaya yönelik olarak hemen her alanda atılımlar yaptıklarını kaydederek, “Şehrimiz bu yöndeki gelişimini hamdolsun devam ettiriyor. Yatırımcılarımızı kadim şehrimize getirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. 2. Organize Sanayi Bölgemiz bu anlamda önemli bir dönemce oldu. Tekstil sektöründe dev adımlar attık, bunların devamı da gelecek. Erzurum’u hep birlikte büyütecek, geliştirecek ve zenginleştireceği” diye konuştu.
Taşın Altına Gövdemizi Koymaya Hazırız
Öte yandan İSİYAD Erzurum Şubesi’nin açılış töreninde yüzleri güldüren sıcak bir gelişme de yaşandı. Programda konuşan Aziziye Belediyle Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçenin termal turizm olanaklarından bahsetti. Ilıca’daki termal potansiyelin müteşebbislerin dikkatini çekmeye başladığının altını çizen Başkan Orhan, “Şu anda bir yatırımcımız ilçemizde bölgenin ilk ve tek Aqua Parkı olma özelliğine sahip projeyi hayata geçiriyor. Gerçekleşme oranı yüzde 80’lerin üzerine çıktı ve biz inşallah bu yatırımı bu yıl Erzurum’a kazandırmış olacağız. Yine temiz enerji noktasında Termal Seracılık yatırımlarımız var. Bu alanda ortaya örnek modeller koyarak yatırımcıların ilgisini ilçemize ve şehrimize çekmeye çalışıyoruz. Biz yerel yönetimler olarak yatırımcılarımız için değil elimizi, gövdemizi bile taşın altına koymaya hazırız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen, Erzurum’u yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirme noktasında bizlere rol modeli oluyor. Şehrimize yeni yatımcılar kazandırma noktasında biz de kendisini örnek alıyor ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Orhan’ın Yatırım Davetine Anında Yanıt
Başkan Orhan’ın yaptığı yatırım davetine anında yanıt ise, İSİYAD Genel Başkanı Cemal Çoban’dan geldi. Genel Başkan Çoban, yeniden söz alarak yaptığı konuşmada, Aziziye Belediye Başkanı Orhan’ın yatırım davetine kayıtsız kalamayacağının altını çizdi. Çoban, kendisinin termal turizm alanında Afyon ve Yalova’da otel yatırımlarının bulunduğunu vurgulayarak, “Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan Bey’in termal turizm yatırımlar konusundaki gayreti ve yatırımcıları bu yöreye çekme daveti açıkçası beni çok etkiledi. Ben de buradan bütün İSİYAD yönetimi ve şube başkanlarının huzurunda yeni bir termal oteli Erzurum’a kazandırma sözünü veriyorum. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun!” diye konuştu.
Program, İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İşadamları Derneği (İSİYAD) Erzurum Şubesi’nin açılış kurdelesinin kesilmesiyle son buldu.

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