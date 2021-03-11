Vali Memiş’in 12 Mart mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Memiş’in 12 Mart mesajı

İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, 12 Mart Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu ve İstiklal Marşının Kabulü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş’in 12 Mart mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 12 Mart Erzurum’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu ve İstiklal Marşının Kabulü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Milletlerin, devletlerin, şehirlerin tanık oldukları iyi, kötü günler, aylar ve yıllar vardır. Bilindiği üzere,12 Mart 1918 Erzurum’un kurtuluş günüdür. 16 Şubat 1916 yılında işgale uğrayan Erzurum halkı iki yıl süresince esaret hayatı yaşamış, açlık, yokluk, ölümle karşı karşıya kalmış, büyük acılar yaşamıştı. 19161918 arasında özellikle Ermeni Çeteleri masum sivil halkı yıldırmak, göçe zorlamak, göçmeyenleri öldürmekle demografik yapıyı değiştirmek istemişlerdi. O İki yıl Erzurumlu için çileydi, acıydı, hunharca işlenen her türlü zulme tanık olmaktı. 12 Şubat 1918 yılında Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk Ordusu Refahiye'den hareket ederek 12 Mart'ta Erzurum'a geldiklerinde şehirde şahit oldukları durum vahimdi. Perişandı. Yakılmıştı. Yıkılmıştı. Sadece 11 Mart’ı 12 Mart’a bağlayan gece şehir merkezinde resmi rakamlara göre 9500 den fazla Müslüman Türk şehit edilmişti. 80 bin nüfuslu şehirde 8 bin civarında insan kalmıştı. Yiyecek yoktu, yakacak yoktu. Mesela ova köylerinde erkek kalmadığı için yıllarca muhtarlık görevini kadınlar yürüttü. 12 Mart 1918 tarihinde düşman işgalinden kurtulan şehir derlenmeye, toparlanmaya başlamış, okullar açılmış ve İstiklal Marşı kabul edilinceye kadar Erzurum mekteplerinde; aşağıda bir bölümü alınan marşla açılıp kapanmıştı. “Tarihler ağlar vatan yanarken, Eller öz vatanda na’ra atarken, Ufukta ümidin nuru batarken, İlk sesi haykıran yüce Erzurum Vatanı kurtaran yüce Erzurum!” Bu tarih aynı zamanda, İstiklal Marşımızın kabul edildiği gündür. 100 yıl önce Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı şiirin Büyük Millet Meclisince İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Osmanlı Devleti 1914 yılında başlayan 1918 yılında sona eren Birinci Dünya Savaşından mağlup çıktığında Milyonlarca askerini cephelerde şehit vermiş, vatan toprakları işgal edilmiş, geriye çocuklar kadınlar, yaşlılar, yaralı ve hasta insanlar kalmıştı. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu toprakları Fransız, İngiliz, Yunan ve İtalyanlarca işgal edilmişti. Bu işgal karşısında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, sivil halk, Müdafaai Hukuk cemiyetlerini kurarak, Milli Mücadeleyi başlattı. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun'a çıkmasıyla başlayan yolculuk Erzurum, Sivas kongreleri ile devam ederek, 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla tamamlanmıştı. Bu tarihten sonra Türk Milleti vatanın kurtulması için top yekûn adımlar atmaya başladı. Ordu, Meclis ve diğer kurumlarda okunacak bir marş yoktu. Ordunun isteğiyle dönemin Maarif Bakanlığı 500 lira ödüllü İstiklal Marşı için yarışma açılması kararı verildi. İlk etapta 724 şiir meclise ulaşmış, Çanakkale Şehitlerine şiirinin yazarı Mehmet Akif'ten şiir gelmemişti. Hamdullah Suphi Tanrıöver; Akif'in neden şiir yazmadınız sorusuna yüce duygulara sahip Akif, "İstiklal Marşı parayla yazılmaz" diyerek teklifi geri çevirdiğini anlattı. Uzun görüşmeler sonucu Akif ikna edilerek, parayı hayır kurumlarına verilmek kaydıyla kabul etti. Ankara da kaldığı Tacettin dergâhında marşı kâğıt olmadığından duvarlara yazdı. İki günde tamamlanan şiiri kâğıda yazarak, Maarif Bakanlığına gönderdi. Hamdullah Suphi Bey Büyük Millet Meclisinde, Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Akif'in on kıtalık şiirini okuyunca alkış sesleri yükseldi. Tekrar okunmasını istediler... Marş ayakta dinlenerek, yine alkışlar arasında kabul edildi. Akif, bu şiirini Orduya ithaf edip, "Korkma! Sönmez bu şafak" ifadesiyle milletin gönlünde, tarihteki yerini aldı. Merhum Akif bu şiiri Safahata almadı. Bu duygu ve düşüncelerle, istiklal ve istikbalimizin simgesi, şanlı ay yıldızlı bayrağımızın ebediyen dalgalanmasını Allah’tan diliyor; bu uğurda canlarını feda ederek, bu toprakları bize vatan yapan Aziz Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Allah, şanlı ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi daima muzaffer kılsın. ,Tüm Erzurum’ lu hemşehrilerimin bu mutlu ve tarihi gününü içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Orhan’ın yatırım davetine anında yanıt geldi İSİYAD Genel Başkanı Çoban’dan Aziziye’ye termal otel sözü
YEREL HABERLER Başkan Orhan’ın yatırım davetine anında yanıt ...
İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz´dan 12 mart mesajı
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz´dan 12 mart mesajı
Başkan Hakan Oral’dan, 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER Başkan Hakan Oral’dan, 12 Mart mesajı
Çomaklı: “Erzurum’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu ve İstiklal Marşının kabulü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Çomaklı: “Erzurum’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu ve ...
Ilıca’nın milli şahlanışı 103 yaşında
YEREL HABERLER Ilıca’nın milli şahlanışı 103 yaşında
Sunar: ‘Erzurum Anadolu’nun kırmızı çizgisi’ Sunar: ‘Erzurum Anadolu ruhunun ifadesidir’
YEREL HABERLER Sunar: ‘Erzurum Anadolu’nun kırmızı çizgisi’ Sunar: ...
ETÜ Rektörü Çakmak’tan 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER ETÜ Rektörü Çakmak’tan 12 Mart mesajı
ETSO Başkanı Yücelik: “Erzurum, şühedanın aziz hatırasıdır”
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik: “Erzurum, şühedanın aziz ...
Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar
YEREL HABERLER Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara ...
Çat Belediye Başkanı Yaşar’da 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER Çat Belediye Başkanı Yaşar’da 12 Mart mesajı
Görevde yükselenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Görevde yükselenler ödüllendirildi
Öz: “Erzurum, milli mücadele tarihini başlatan şehirdir”
YEREL HABERLER Öz: “Erzurum, milli mücadele tarihini başlatan ...
Kar temizleme çalışmasında iş makinesi devrildi; operatör yaralı
YEREL HABERLER Kar temizleme çalışmasında iş makinesi ...
Ilıca’nın şahlanışına atlı kutlama
YEREL HABERLER Ilıca’nın şahlanışına atlı kutlama
MHP İl Başkanı Karataş’tan 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş’tan 12 Mart mesajı
Atatürk Üniversitesi THE sıralamasında ilk 400 üniversite arasında yer aldı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi THE sıralamasında ilk 400 ...
Yakutiye Belediye Başkanı Dr: Mahmut Uçar’dan 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER Yakutiye Belediye Başkanı Dr: Mahmut Uçar’dan 12 Mart ...
Başkan Uçar’dan 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER Başkan Uçar’dan 12 Mart mesajı
Erzurum ve Kars'ta bahar karı
YEREL HABERLER Erzurum ve Kars'ta bahar karı
Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum Destanlar şehridir’ Milletvekili Aydemir Erzurum’u TBMM gündemine taşıdı Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum, özeldir, güzeldir’ ‘Milletvekili Aydemir: ‘9 Mart şahika bir vakittir’ Aydemir’den Efe Hazretlerine vefa
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum Destanlar ...
ETÜ yerleşkesindeki cami Ramazan ayında açılıyor
YEREL HABERLER ETÜ yerleşkesindeki cami Ramazan ayında açılıyor
Zirveden adrenalin dolu inişini kask kamerasıyla görüntüledi
YEREL HABERLER Zirveden adrenalin dolu inişini kask kamerasıyla ...
Palandöken'deki köyde evler kara gömüldü, buz sarkıtları 3 metre oldu
YEREL HABERLER Palandöken'deki köyde evler kara gömüldü, buz ...
Atanamayan öğretmenlerden basın açıklaması
YEREL HABERLER Atanamayan öğretmenlerden basın açıklaması