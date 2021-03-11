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Bakan Pakdemirli: “Cumhur İttifakı dışında siyaset yapanlar yalanın ipine sarılıyor” Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Erzurum'da

İHA

Bakan Pakdemirli: “Cumhur İttifakı dışında siyaset yapanlar yalanın ipine sarılıyor” Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Erzurum'da

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Cumhur İttifakı dışında siyaset yapanların yalanın ipine sarılıp iftira siyaseti yaptıklarını söyledi.

Erzurum’un kurtuluşunun 103. yıldönümü kutlamalarına ve sektör toplantısına katılmak üzere kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. İlk önce Valiliği ziyaret eden Bakan Pakdemirli şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Okay Memiş ile bir süre sohbet etti. Ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Pakdemirli, Başkan Mehmet Sekmen ile kentte tarım ve hayvancılık alanında yapılan faaliyetleri değerlendirdi. Bakan Pakdemirli’nin son durağı ise AK Parti İl Başkanlığı oldu. İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve partililerle bir araya gelen Pakdemirli partili gençlerle satranç oynayıp sohbet etti.

“Cumhur İttifakı dışında siyaset yapanlar yalanın ipine sarılıyor”
AK Parti İl Başkanlığında partililere seslenen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Cumhur İttifakı dışında siyaset yapanların yalanın ipine sarıldığını ifade ederek, “Bizim bu davamızda AK Partili olmak hak ve batılın savaşında haktan yana olmaktır. Doğrunun hakkın yanında olmak anlamında AK Partili olmayı önemli buluyorum ve önemsiyorum. AK Parti'nin dışında ya da Cumhur İttifakımızın dışında siyasete baktığım zaman daha ağırlıklı yalanın ipine sarılan veya iftira siyaseti yapan doğru dürüst eleştiri yapamayanların siyasetidir. Burada ki siyasetin topluma millete bir faydası olmaz. Bizim kongrelerimiz bayram havasında geçiyor. Bizde kongrelerden sonra kavga çıkmaz, küslük olmaz. Her aslanın gönlünde mutlaka bir şeyler yatar. Bu partide çalışana emek gösterene eninde sonunda imkan ve yer vardır. Ben 15 sene partinin önemli yerlerinde görev almama rağmen bir gün Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakan oldum. Buraya üyeyseniz bilin ki Recep Tayyip Erdoğan’ın mesai arkadaşısınız. O yüzden çalışmaya devam etmeliyiz. Türkiye açısından her yüzyılın bir lideri vardır. Bu yüzyılın lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu sadece ben değil yeni seçimi kaybetmiş olan Trump diyor ki uluslararası bir siyasi oyuncu. Bu dışarıdan çok daha gözüküyor ama içeride muhalefet olduğu için görünmüyor. Türlü oyunlara rağmen Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuz sürece Türkiye daha iyi bir konuma gelecek” dedi.

“AK Parti hükümeti döneminde Erzurum’a 8 milyar lira destek verdik”
Bakan Pakdemirli, AK Parti hükümeti döneminde Erzurum’a 8 milyar lira destekte bulunduklarını da kaydederek, “19 yıla aşkın süredir Bakanlığımız tarafından Erzurum’a 8 milyar lira desteğimiz oldu. Son 3 yılda da 1.2 milyar lira desteğimiz olmuş. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 476 projeye 50 milyon lira hibe desteği yaptık. 167 bin dekar mera ıslahı yaptık. 106 milyon lira yem desteği, 9 milyon fidan diktik, 2 mesire yeri ve 1 bal ormanı yaptık.2 bin 500 gelir getirici fidan dikimi ayrıca 4 gölet 11 sulama tesisi yapıp, 23 bin dekar araziyi sulamaya açıp 14 taşkın koruma tesisini bu dönemde bitirdik. Mesele bunlarla bitmiyor 81 ile sabah namazından yatsı namazına kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Zaman çabuk geçiyor. 2023 seçimlerine doğru gidiyoruz. Ardından hemen Belediye seçimleri olacak. Ben herkesten söz istiyorum. Erzurum’da oylarımız iyi ama her Erzurumlunun bize oy vermesi için onların kapılarını çalıp onları ikna etmemiz gerekiyor“ şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli yarın kentte Erzurum’un kurtuluşunun 103. yıldönümü kutlamalarına katıldıktan sonra Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade ve Egemenlik salonunda HAYGEM Projesi tanıtımı ve sektör toplantısına katılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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