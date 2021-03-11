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Pakdemirli: AK Parti ve Cumhur ittifakı dışındakiler yalanın ipine sarılan, iftira siyaseti yapanlar

DHA

Pakdemirli: AK Parti ve Cumhur ittifakı dışındakiler yalanın ipine sarılan, iftira siyaseti yapanlar


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Erzurum teşkilatını ziyaretinde muhalefeti eleştirdi. AK Partili olmayı çok önemsediğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Çünkü AK Parti'nin dışındaki siyaset ve Cumhur ittifakımızın dışındaki siyasete baktığımız zaman, ağırlıklı yalan ipine sarılanlarla, iftira siyaseti yapanların dogru dürüst eleştri ortaya koyup çözüm önerileri koymayanların yaptığı siyaset. Buradaki siyasetin topluma, millete, kalkınmaya çok önemli faydası olmaz diye düşünüyorum" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'un kurtuluşunun 103'üncü yıldönümü törenleri ile bakanlığının düzenlediği toplantılara katılmak üzere bugün Erzurum'a geldi. Bakan Pakdemirli, Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ve bakanlık bürokratlarıyla ilk olarak Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Vali Okay Memiş, kentle ilgili brifing verdiği Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyete Oltu taşı tespih hediye etti. Valilik sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret eden Pakdemirli, yatırımlarla ilgili bilgi aldı. 
AK PARTİ KİLİT TAŞI
Günün son ziyaretini AK Parti İl Başkanlığı'na yapan Pakdemirli, partililerle buluştu. AK Parti'nin umudun, cesaretin partisi olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Asırlar boyunca kurulan köprünün kilit taşı. Bugün ülkede neyin mücadelesini veriyorsak, vatanca, milletçe neyin mücadelesini veriyorsak AK Parti'de onların aslında kilit taşı ve kilit kodları. Partimiz, birliğin beraberliğin kardeşliğin partisi. Türklerin tarihinin son kalesi Türkiye ise  AK Parti'de bu davanın bana göre en önemli temsilcisi o yüzden hepimiz doğru yerdeyiz. Tüm partiler hizmet için var, tüm partilere saygımız var. Ama şu kadar da ileri gidebiliyoruz, hak ile batılın savaşına doğrunun hakkın yanında olmak anlamında AK Partili olmayı çok çok önemsiyorum, önemli buluyorum." diye konuştu.
15 SENE PARTİNİN HİÇ BİR KADEMESİNDE ÖNEMLİ YERİM OLMADI
Konuşmasında partililere de seslenen Pakdemirli, şunları söyledi: 
"Her aslanın gönlünde mutlaka bir şeyler yatar. Yani herkesin gönlünden belli görevler geçebilir. Ama önemli olan burada bu hak ile batılın kavgasındaki hakkın yanında olmak davasında mutlaka AK Partili olmak. AK Parti'nin üyesi olmak son derece önemli diye düşünüyorum. Ben bu partide çalışana, emek gösterene çaba sarfeden mutlaka eninde sonunda imkan var ve yer var diye düşünüyorum. Ben 15 sene partinin hiçbir kademesinde çok önemli bir yerim olmamakla beraber günün birinde sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bakan olarak görevlendirildim. Yani siz teşkilatta hizmetinizin devamını getirin, görevinizin olup olmadığına bakmayın. Üyelik en önemli göreviniz, üye iseniz bu işin bir neferisiniz. Üye iseniz Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşısınız. Bu bence en önemli ve ileride torunlarımıza da gururla anlatacağımız bir meseledir."
Erzurum'a bakanlık olarak 9 milyar liraya yakın destekleri olduğunu vurgulayan Pakdemirli, son 3 yılda verdikleri desteğin ise 1,2 milyar lira ohlduğunu kaydetti. Parti ziyareti sonunda gençlerin daveti üzerine Pakdemirli, satranç oyununa katıldı. Gençlik kollarındaki kütüphanede partili gençlerle sohbet eden Pakdemirli, tavsiyelerde bulundu. 
KOLUNUZA ALTIN BİLEZİK TAKIN
Büyükleri gördüğü zaman çok iyi bir izleyici olarak 'Bu insanlar bu başarıya nasıl kavuşmuş?' diye baktığını ifade eden Bakan Pakdemirli, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:
"Hayatta öğrenmenin sonu yok. Hepiniz bir şeyler yapıyorsunuz, bir şeyler elde etmeye çalışıyorsunuz, adına da kariyer diyorsunuz. Aslında kariyer dediğiniz şeye ben kader diyorum. Şimdi önünüzde çok uzun bir hayat var. Okuyacak, okul hayatınızı bitirecek, evleneceksiniz. İş kuracaksınız, ev kuracaksınız. Sonra ilerleyen zamanlarda acı tecrübeleriniz olacak. Bunlar olgunlaşmanız için çok önemli şeyler. Bunları yaşarken özellikle iş hayatınızda çok sayıda karar almak zordunda kalacaksınız. Yolda giderken kavşaklar, sürekli sağa, sola ayrılacak. Kavşaklar ayrılırken sağa mı, sola mı gideyim, düz mü devam edeyim diye bu kararları alırkan çok donanımlı olmanız. Sizlere tavsiyem dil öğrenin, bilgisayar bilmiyorszanız bilgisayar öğrenin, programlama öğrenin. Gençlerimizi çok daha donanımlı yapmamız lazım. Ben buna altın bilezik diyorum. Kolunuza ne kadar çok altın bilezik takarsanız o kadar çok ileriye yönelik başarılı olma şansınız olacak. Bugün hayal ettiğinizle vardığınız destinasyon, menzil mutlaka bir olmayacak. Üniversite tahsil edip mühendis olmayacaksınız, ticarete atılabilirsiniz. Kader sizi bir yere götürecek bu yolculukta mutlaka donanımınızı artırmanız lazım. Donanımızını artırırsanız bu hayatta başarılı olursunuz, hayatta kalma yetinizi artırırsınız."
 DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-03-11 22:28:46

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