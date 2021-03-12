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Palandöken'in zirvesinde 'natürel kızak' yarışması

DHA

Palandöken'in zirvesinde 'natürel kızak' yarışması


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE Kızak Federasyonu'nca Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesinde düzenlenen Kulüpler Erzurum İl Birinciliği 'natürel kızak' yarışması yapıldı.
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 rakımında yapılan 'natürel kızak' yarışmasına 23 kulüpten 60 sporcu katıldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmak için özel yapım kızaklarıyla 400 metrelik parkurun başlangıç noktasına çıkan sporcular, varış çizgisine en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Hızı saatte 40 kilometreye kadar ulaşan kayakçılar, izleyenlere de heyecan yaşattı.
Kızak Milli Takım Antrenörü ve Teknik Kurul Başkanı Kayhan Yaşar, "Palandöken'de il birinciliğimizi yaptık. 23 kulüpten, 60 sporcunun katıldığı yarışlar çekişmeleri geçti. Büyükşehir Belediyesine, özellikle Ejder3200 A.Ş.'ye çok teşekkür ediyoruz. Palandöken'de antrenman ve yarış yapabilmemiz için küçük de olsa bir pist oluşturdular. Bu pistte yarışlarımızı yaptık. Kızağa ilgi Erzurum'da gün geçtikçe çoğalıyor. Şu anda sadece bu sporu yapan 100'e yakın lisanslı sporcumuz var. Bu işe gönül veren arkadaşlarla bu sporu devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
'KIZAK BENİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR TUTKU OLDU'
Dört yıldır yaptığı kızakta bu yıl milli takıma seçildiğini söyleyen üniversite öğrencisi Beyza Arzuti, "Hocalarımız, bizlere çok fazla emek veriyor. Çok güzel antrenmanlar yaptık. Bugün son gün bizim için, sezonu bitireceğiz inşallah. Şampiyonada birinci oldum. Hepimiz çok emek verdik ve emeklerimizin karşılığını aldık. Pisti 21 saniyede tamamlayarak kadınlarda pist rekorunu elde ettim. 400 metrelik parkurda keskin virajlar var. Çok güzel hız alabildiğimiz bir pist. Natürel kızakta güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Kızağı arkadaşlarıma öneriyorum. Çevreme zaten anlatıyorum, herkes çok heveslenip geliyor. Zor bir branş olduğu için insanların gözü korkuyor ama o hızın tutkusunu bir kere içine çektikten sonra asla o branşı bırakamıyorsun. Kızak benim için vazgeçilmez bir tutku oldu" dedi.
'BURADAKİ PARKUR ÇOK HIZLI, HEYECAN VERİCİ'
Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu olduğunu söyleyen Yusuf Özcan ise "On yıldır kızak sporu ile uğraşmaktayım. Şu an milli takım sporcusuyum ve büyüklerde yarışmaktayım. Palandökendeki parkur yeni yapıldı. Normalde antrenman ve yarışları kent ormanında yapıyorduk. Buradaki parkur çok hızlı, heyecan verici. Küçük yaşta başladığımız için kızak bizim bir tutkumuz haline geldi" diye konuştu.
Kulüpler arası natürel kızak Erzurum il birinciliği, Büyük Bayanlarda Aziziye Spor Kulübü Beyza Arzuti, Büyük Erkeklerde Erzurum Eğitim Gücü Spor Kulübünden Yusuf Özcan ile Palandöken Belediye spordan İsa Üzeloğlu birinciliği paylaşırken, Genç Bayanlarda Eğitim Gücü Spor Kulübünden Deniz İzibüyük, Genç Erkeklerde Altın Patenler Spor Kulübünden Emrecan Özcan, Yıldız Erkeklerde Erzurum Kayak Kulübünden Azat Küçük, Yıldız Bayanlarda Erzurum Spor Lisesi Kulübünden Berrak Arzuti, Minik Bayanlarda Erzurum Ejder Spor Kulübünden Işıl Azra Dumlu, Minik Erkeklerde Erzurum Gelişim Spor Kulübünden Batuhan Titiz birinci oldu.
Dereceye girenler karlı tepeden hep birlikte havaya sıçrayarak sevinçlerini paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-03-12 08:18:24

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