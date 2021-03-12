Palandöken'in zirvesinde 'natürel kızak' yarışması



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) TÜRKİYE Kızak Federasyonu'nca Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesinde düzenlenen Kulüpler Erzurum İl Birinciliği 'natürel kızak' yarışması büyük heyecana sahne oldu.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 rakımında yapılan 'natürel kızak' yarışmasına 23 kulüpten 60 sporcu katıldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmak için özel yapım kızaklarıyla 400 metrelik parkurun başlangıç noktasına çıkan sporcular, varış çizgisine en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Hızları saatte 40 kilometreye kadar ulaşan kayakçılar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kızak Milli Takım Antrenörü ve Teknik Kurul Başkanı Kayhan Yaşar, "Palandöken'de il birinciliğimizi yaptık. 23 kulüpten, 60 sporcunun katıldığı yarışlar çekişmeli geçti. Büyükşehir Belediyesine, özellikle Ejder3200 A.Ş.'ye çok teşekkür ediyoruz. Palandöken'de antrenman ve yarış yapabilmemiz için küçük de olsa bir pist oluşturdular. Bu pistte yarışlarımızı yaptık. Kızağa ilgi Erzurum'da gün geçtikçe çoğalıyor. Şu anda sadece bu sporu yapan 100'e yakın lisanslı sporcumuz var. Bu işe gönül veren arkadaşlarla bu sporu devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'KIZAK BENİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR TUTKU OLDU'

Dört yıldır yaptığı kızakta bu yıl milli takıma seçildiğini aktaran üniversite öğrencisi Beyza Arzuti, "Hocalarımız, bizlere çok fazla emek veriyor. Çok güzel antrenmanlar yaptık. Bugün son gün bizim için, sezonu bitireceğiz inşallah. Şampiyonada birinci oldum. Hepimiz çok emek verdik ve emeklerimizin karşılığını aldık. Pisti 21 saniyede tamamlayarak kadınlarda pist rekorunu elde ettim. 400 metrelik parkurda keskin virajlar var. Çok güzel hız alabildiğimiz bir pist. Natürel kızakta güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Kızağı arkadaşlarıma öneriyorum. Çevreme zaten anlatıyorum, herkes çok heveslenip geliyor. Zor bir branş olduğu için insanların gözü korkuyor ama o hızın tutkusunu bir kere içine çektikten sonra asla o branşı bırakamıyorsun. Kızak benim için vazgeçilmez bir tutku oldu" dedi.

'BURADAKİ PARKUR ÇOK HIZLI, HEYECAN VERİCİ'

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu olduğunu anlatan Yusuf Özcan ise "On yıldır kızak sporu ile uğraşmaktayım. Şu an milli takım sporcusuyum ve büyüklerde yarışmaktayım. Palandöken'deki parkur yeni yapıldı. Normalde antrenman ve yarışları kent ormanında yapıyorduk. Buradaki parkur çok hızlı, heyecan verici. Küçük yaşta başladığımız için kızak bizim bir tutkumuz haline geldi" diye konuştu.

Yarışmada büyük kadınlarda Aziziye Spor Kulübü'nden Beyza Arzuti, büyük erkeklerde Erzurum Eğitim Gücü Spor Kulübü'nden Yusuf Özcan ile Palandöken Belediyespor'dan İsa Üzeloğlu; genç kadınlarda Eğitim Gücü Spor Kulübü'nden Deniz İzibüyük, genç erkeklerde Altın Patenler Spor Kulübü'nden Emrecan Özcan; yıldız kızlarda Erzurum Spor Lisesi Kulübü'nden Berrak Arzuti, yıldız erkeklerde Erzurum Kayak Kulübü'nden Azat Küçük; minik kızlarda Erzurum Ejder Spor Kulübü'nden Işıl Azra Dumlu, minik erkeklerde Erzurum Gelişim Spor Kulübü'nden Batuhan Titiz birinci oldu.

Dereceye giren sporcular hep birlikte karlı tepeden atlayarak sevinçlerini paylaştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenörün bilgisayardan yarışmacıları takibi ve telsizden anonsu

-Kızakçıların güneş omuzlarında ve ellerinde kızaklarla start noktasına tırmanması

-Sporcuların tek ve ikili olarak kızaklarla start alıp ilerlemesi

-Sporcuların kızak sırtında viraj alması ve bitiş noktasına varışları

-Kızak üstünde yol alma görüntüsü

-Sporculardan genel görüntü

-Kadın sporcularda birinci olan Beyza Arzuti ile röp

-Erkek sporcularda birinci olan Yusuf Özcan

-Kızak Milli Takım Antrenörü Kayhan Yaşar ile röp

-Sporcuların toplu halde havaya zıplamasının ağır çekim görüntüsü

-Sporcuların kızakları kucaklarında telesiyeje binmeleri

(Haber: Turgay İPEK Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM, DHA)

DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-03-12 09:41:12



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