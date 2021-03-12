Erzurum’da kış geri geldi Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı

Erzurum’da gece yarısından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kaldırımlarda ve ana caddelerde kar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, Erzurum Valiliği’nce yapılan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle kamu ve özel kurum kuruluşlardaki engelli ve hamile personellerin 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

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