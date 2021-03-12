Oltu son gazisini uğurladı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Oltu’nun Dutlu Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Oltu’daki yaşayan son Kore Gazilerinden birisi olan Zeki Akbulut Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Oltu’nun Son gazisi olan Zeki Akbuluta Oltu Garnizon komutanlığında askeri tören düzenlenecek. Zeki Akbuluta daha sonra Oltu Dutlu köyünde toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.