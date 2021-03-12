Rektör Bülent Çakmak Havacılık ve Uzay Mühendisliği’nin müjdesini verdi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği (İSİYAD) Erzurum Şubesinin açılışına katıldı.

Aziziye ilçesindeki Hizmet İçi Eğitim Merkezinde düzenlenen açılış programına Rektör Bülent Çakmak’ın yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Kaymakamı Metin Baskın, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, İSİYAD Genel Başkanı Cemal Çoban, 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve İSİYAD Erzurum Bölge Başkanı Kenan Kağanaslan ile çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaş katıldı.

“Yapılan Her Çalışmaya Gereken Desteği Vermeye Hazırız”

Açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren Rektör Bülent Çakmak, İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği’nin bir temsilciliğinin de Erzurum’da açılıyor olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu aktardı. Prof. Dr. Bülent Çakmak, İSİYAD Genel Başkanı Cemal Çoban’ın Erzurum’da savunma sanayisine yönelik çalışma yapma fikrinin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek ETÜ’nün donanımlı altyapısı ve nitelikli personeli ile gereken tüm desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. Buna yönelik çeşitli adımların atıldığını vurgulayan Rektör Bülent Çakmak: “Ülkemizin en önemli savunma sanayisi kuruluşlarından biri olan ASELSAN, ETÜ’nün laboratuvarlarını kullanarak çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite olarak savunma sanayine yönelik bu ve benzeri çalışmalara hız vermiş durumdayız” diye konuştu.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Açılıyor

Konuşmasında üniversite olarak üretimin merkezinde olmanın günümüz dünyasında zaruret haline geldiğinin altını çizen Rektör Bülent Çakmak: “Üniversiteler yalnızca bilgi üreten değil aynı zamanda üretilen bu bilgiyi toplumun faydasına kullanan yapılardır. Biz de bu rutinin dışına çıkarak ArGe faaliyetlerinin yapıldığı, bilginin değere dönüştüğü bir eğitim modelini Erzurum ve bölge sanayisine entegre etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda atmış olduğumuz adımlardan birisi olan Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünü açmak için Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) onay geldi. Yeni bölümümüzün üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Üniversite olarak belirlenen vizyon doğrultusunda üretilen projelerin kararlılıkla uygulanmaya devam edileceğine vurgu yapan Rektör Bülent Çakmak sözlerini şu şekilde tamamladı: “Üretimi teşvik etmeye yönelik iç ve dış paydaşlarımızla görüş alışverişlerine devam edeceğiz. Sanayimizi akademiyle buluşturmak için projeler üretmeyi sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle açılışı yapılan İSİYAD Erzurum Şubesine hayırlı olsun diyor, çalışmalarında başarılı olmalarını diliyorum.”

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