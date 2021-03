Bakan Pakdemirli: Son 19 yılda hayvancılığa 73 milyar lira destek ödedik

Salih TEKİNOktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 19 yılda hayvancılığa toplam 73 milyar lira destek ödediklerini söyledi. Bakan Pakdemirli, bugün 18.00'den itibaren 243 bin 128 üreticiye, 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ sütü için, 424 milyon 194 bin TL ödeme yapacaklarını da belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'da, Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi Lansmanı'na katıldı. Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bakanlık bürokratları ve çiftçi temsilcileri katıldı.

Hayvancılığı geliştirmek ve güçlendirmek için önemli yeni projeleri hayata geçirdiklerini ve sektöre önemli destekler sağladıklarını anlatan Pakdemirli, son 19 yılda toplam 73 milyar lira destek ödemesi yaptıklarını söyledi. Son 3 yılda yapılan ödemenin 16 milyar lira olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte hayvancılıkta, yerli, yeterli ve kaliteli üretim anlayışıyla çalışmalarımıza hız kattık. Son 3 yılda; hayvancılığa verdiğimiz desteği 2 kattan fazla artırarak 7,8 milyar liraya çıkardık. Son 19 yılda yem bitkilerine toplam 6,7 milyar lira, son 3 yılda ise toplam 2,2 milyar lira destek ödedik. Kaliteli süt temini için çiğ süt üretimine önem verdik. Çiğ süt prim desteğini son 3 yılda 2,3 kat artışla 695 milyon liradan, 1,6 milyar liraya çıkardık" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, damızlık büyükbaş hayvanlardan daha fazla buzağı elde etmek amacıyla uyguladıkları çalışmalarla ise geçen yıl mevcut damızlıklardan 250 bin ilave buzağı aldıklarını belirtti. Besilik materyal üretim merkezi niteliği taşıyan GAP, DAP, KOP ve DOKAP bölgelerinde 738 ahır ve ağıl yapımına 110 milyon lira hibe desteği ödediklerini vurgulayan Pakdemirli, tüm bu çalışmalar sonucunda hem hayvan varlığında hem de hayvansal üretimde ciddi artışlar yaşandığını söyledi.

'BÜYÜKBAŞ SAYISINDA AVRUPA'DA 2'NCİYİZ'

Türkiye'nin küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci, büyükbaş sayısında ise ikinci sırada bulunduğunu dile getiren Pakdemirli, şunları söyledi:

"Son üç yılda; büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 5,4 artışla, 18,2 milyon başa yükselterek Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. Küçükbaş hayvan varlığımızı ise yüzde 17,3 artışla, 54,1 milyon başa çıkardık. Son 3 yılda 10 milyon küçükbaşı sürülere kattık. Böylece süt üretimimiz yüzde 4 artışla 23 milyon tona, kırmızı et üretimimiz ise yüzde 7,4 artışla, 1,2 milyon tona ulaştı. Çin'e süt ve süt ürünleri ile kanatlı et ve ürünlerinin ihracatına başladık. Tüm bu yapılan çalışmaların sonucunda, canlı hayvan ve hayvansal ürün dış ticaretinde 2019 yılında 585 milyon dolar, 2020 yılında ise yüzde 24 artış ile 727 milyon dolar dış ticaret fazlası verdik."

3 YILIN EN YÜKSEK BÜYÜME RAKAMI

Geçen yıl pandemiye ilaveten ciddi bir meteorolojik kuraklık yaşandığını ifade eden Pakdemirli, tüm bu olumsuzluklara rağmen tarım sektörünün 2020 yılında yüzde 4,8 büyüdüğünü ve son 3 yılın en yüksek büyüme rakamına ulaştığını dile getirdi. Tarımsal hasılanın bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 333,3 milyar liraya yükseldiğini belirten Pakdemirli, "Ülkemiz; tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 içindedir. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız; 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara, tarımda dış ticaret fazlamız ise yüzde 9 artışla 5,5 milyar dolara yükseldi. Sulama alanında yaptığımız büyük yatırımlar sayesinde meteorolojik kuraklığa rağmen, toplam bitkisel üretimimiz 9 milyon ton ilave artışla 126 milyon tona ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" dedi.

Suni tohumlamanın, sığırlarda genetik ilerlemeyi sağlayan ve yaygın biçimde kullanılan etkin biyoteknoloji uygulamalarından bir tanesi olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Bugün lansmanını yaptığımız Etçi ve Kombine Irklarının Yaygınlaştırılması Projesini, suni tohumlama uygulamalarının az olduğu illerin ilçe ve köylerinde yaygınlaştıracağız. Böylece; yüksek verimli etçi ve kombine ırk boğaların kullanılmasıyla suni tohumlamanın ve yüksek verimli kültür ırklarının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesini 65 milyon lira bütçeyle başlattık. Proje 2022 ve 2023 yıllarında da devam edecek. Projeyle, ortalama yüzde 7,3 olan suni tohumlama oranı daha da artırılarak 3 yıl içerisinde yüksek genetik kapasitede 1,2 milyon baş buzağı elde etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, projenin 2020-2023 yıllarını kapsadığını toplam bütçesinin 193,3 milyon lira olduğunu belirterek, "Proje ile 30 ay sonunda ülke ekonomisine 8,4 milyar lira katkı sağlamayı hedefliyoruz. Proje; Ülkemize ve Erzurum ilimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

243 BİN 128 ÜRETİCİYE 424 MİLYON 194 BİN LİRALIK ÖDEME

Bakan Pakdemirli, konuşmasının son bölümünde süt üreticilerine müjde verdi. Pakdemirli, "Bugün buradan süt üreticilerimize yapacağımız destek ödemesinin müjdesini vermek istiyorum. Süt desteği kapsamında (2020 yılı ekim ve kasım ayları için) 243 bin 128 üreticimize, 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için, 424 milyon 194 bin TL ödeme yapacağız. Destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Desteğin hem üreticilerimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu, bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-03-12 12:48:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.