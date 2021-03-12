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Erzurum'un 103'üncü kurtuluş yıl dönümü, kar yağışı altında kutlandı

DHA

Erzurum'un 103'üncü kurtuluş yıl dönümü, kar yağışı altında kutlandı


Şifanur TAVUS /ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, yoğun kar yağışı altında kutlandı. 
Erzurum'un işgalden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Havuzbaşı'nda yapıldı. Törene başlarken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve 9. Kolordu Komutanı Tüm General Erkan Uzun Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene ayrıca Erzurum AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenli ve İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, günün anlam ve öneminine dair konuşmasında şunları söyledi:
"Aziz vatanımız ve ay yıldızlı bayrağımız uğruna düşmana göğsünü siper eden Dadaşın kurtuluş günü 12 Mart, Türk'ün Anadolu'da şahlanışı, dirilişi, istiklal ve iman gücünü bizlere anlatır. Türk milli birliğine, 103 yıl önce sunulan bu zafer, milletimizin kaderini değiştirmiştir. Yakın tarihimiz boyunca milletin istikbali, egemenliği, vatanın birliği ve bütünlüğü Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası söz konusu olduğu anda, Erzurum insanı kendi üzerine düşen tarihi görev ve sorumluluğu yerine getirmekten hiçbir zaman çekinmemiştir. Devletimizin bağımsızlığı ve milletimizin istikbali için mücadelenin gündeme her gelişinde Dadaşlar, vatan davasına öncülük ve liderlik etmiştir. Bir başka deyişle vatana hizmet aşkının kalbi Erzurum'da atmıştır. Cumhuriyetimizin temelleri, 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi'nde kabul edilen tarihi kararlarla bu vatan şehrinde atılmıştır. Ecdadımızın, şehitlerimizin, bizlere emaneti olan Erzurum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni koruma gibi milli bir görevi de üstlenmesi, şüphesiz her Erzurumlu için taşıma şerefine ulaşacağı en büyük payedir, gururdur, onurdur" 
'BU VATAN KOLAY KURULMADI'
Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in, Irak ziyaretine değinen Sekmen, "Tarihimizin bize öğrettiği ilk hakikat bu vatanı kurmanın kolay olmadığıdır. Üstünde bugün sere serpe gezdiğimiz bu topraklar, şehitlerimizin kanlarıyla vatanlaştırdığımız ülkemizin, Türk milletinin vatanı olabilmesi için, bin yıldan beri en seçme yiğitlerini, devlet adamlarını, komutanlarını, en sevdiği, üstüne titrediği zekâları, ilim, fikir ve gönül adamlarını buralarda eritmiş, buralarda akıtmıştır. Hal böyleyken Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in, Irak ziyaretinin Erbil ayağında bastırılan hatıra pulları arasında aralarında Erzurum'un da bulunduğu paçavra haritalar düşmanın asla uyumadığını bizlere bir kez daha göstermiştir. Orta Doğu Hristiyanlarının hamiliğine soyunan Papa'ya ve Ermeni diasporasına Erzurum'dan şu mesajı veriyoruz: Bu toprakların her bir metrekaresi hürriyet ve istiklale kendisini adamış nice kahramanların şehit kanlarıyla vatanlaştırılmıştır. Bizler, toprağımıza kem gözle bakanların gözlerini oymayı ve hatta terör soysuzlarını hainler mezarlığına gömmeyi çok iyi biliriz" diye konuştu. 
Erzurum'un 103'üncü kurtuluş yıl dönümünde özgürlük, bağımsızlık ve kurtuluş için şehit olanlara rahmet dileyen Sekmen, aynı zamanda İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yılını kutlayarak milli şair Mehmet Akif Ersoy'u da rahmetle andı.
Sekmen'in konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi mehter takımı, kar yağışı altında konser verdi. Protokol dağıtılan bayrakları sallayarak, mehterin konserine eşlik etti. 
 DHA-Genel Türkiye-Erzurum Şifanur TAVUS
2021-03-12 13:09:41

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