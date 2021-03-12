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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç Memur-Sen üyelerinden basın açıklaması

İHA

Genç Memur-Sen üyelerinden basın açıklaması

Erzurum Genç MemurSen üyeleri 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla 81 ilde şehir meydanlarında İstiklal Marşı’nı okudular.
Konu ile ilgili açıklama yapan Genç MemurSen üyeleri, “İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yılı olması dolayısıyla, TBMM’de 2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” olarak ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi. Bu vesile ile bizler de Genç MemurSen teşkilatları olarak, bugün Türkiye’nin 81 ilinde şehir meydanlarında Cuma Namazına müteakip İstiklal Marşımızı okumak üzere toplanmış bulunmaktayız. Yedi düvele karşı verilen Millî Mücadele’nin, bir beyân’ı zişâna ihtiyacı vardı. Şehit olma hasretiyle emperyalist işgalcilere karşı kadın, erkek, genç, yaşlı ve hatta çocuk demeden savaş cephelerinde saf tutan Anadolu’nun cesur yürekli neferlerine, İstiklâl Mücadelesi azmini pekiştirecek bir marş gerekiyordu. Millî şuuru, imanın ve inancın zaferini meydanlarda diri tutacak bir marşın yazdırılması zarureti doğmuştu. 1920 yılında bu halî zarurete binaen; Maarif Vekâleti tarafından milletimizin düşmanlarla girmiş olduğu istiklal mücadelesini ifade ve terennüm etmek üzere ödüllü bir istiklal marşı yarışması düzenlenir. 700’den fazla eserin katılım sağladığı yarışmada gözler Mehmet Akif’i arar; ancak hayatı boyunca hiç taviz vermediği ilkeli duruşunu bir kez daha ortaya koyarak; para ödüllü bir yarışmaya milletin mebusu olarak katılmanın etik olmayacağını beyan eder. Daha sonra Maarif Vekili Hamdullah Suphi ve Balıkesir milletvekili Hasan Basri Çantay tarafından paranın “Dârülmesaî” kurumuna bağışlanması koşulu ile İstiklal Marşı yazmaya ikna edilir. Nihayet Âkif, Ankara’da, Tacettin Dergâhında; zaman ve mekânın şuurundan mülhem olan bir hâleti ruh ile; kimi zaman uykularından kalkarak, kimi zaman istiğrak hâlinde yazmıştı İstiklal Marşını.Tarih 12 Mart 1921’i gösterdiğinde, milletimizin vatan müdafaasına ithaf edilmiş yüce bir armağan gibi, mısraları titretiyordu yürekleri İstiklal Marşımızın. Ferasetinin ihtişamına tanık olduğu necip milletin yılmaz iradesi karşısında; Korkma! Diyerek başlıyordu söze büyük şair. Bir milletin en zor şartlarda verdiği kurtuluş mücadelesinde elde ettiği zaferin, ilelebet süreceğinin mutabakat metinini okuyordu âdeta. İstiklal Marşı, Cihanşümul bir medeniyetin onurunu sömürgeci işgalcilere karşı nasıl koruduğunun bir vesikası olarak geçmiştir tarihe. Mânanın maddeye hüküm sürdüğü bir tasavvurla yazılmış, her bir mısrası maneviyatla muhkem olan, olağanüstü bir eserdir. Klasik bir ifade ve terennüm olmanın ötesinde bir milletin özgürlüğe olan bağlılığının dizelere döküldüğü büyük bir deklarasyondur. Sade bir şiir ve marş olmanın çok ötesinde; sözcüklerin Kur’an Işığında ruha büründürüldüğü bir bağımsızlık manifestosudur. Meselenin hülasasını şu iki dize ile bile ortaya koymuyor muydu Kur’an Şairi; “Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır; Hakk’a tapan milletimin istiklal.” Bugün burada ülke olarak Üstad Mehmet Akif’in milletimize armağanı, beyan’ı Zişan olan İstiklal Marşımızın 100. Yılını idrak ediyor olmanın gururunu iliklerimize kadar yaşıyoruz. Türkiye’nin en büyük sendikası MemurSen’in gençlik teşkilatı, Genç MemurSen olarak; Türkiye’nin çimentosu olduğunu düşündüğümüz İstiklal Marşımızdan feyîz alarak; ilim, irfan ve hikmet yolunda geleceğe emin adımlarla yürüme gayreti içerisinde olacağız. 2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” olarak ilan edilmesinde emek veren kişi ve kurumlara teşekkürlerimizi iletirken, millet iradesinin tecelligahı olan, Türkiye Büyük Millet Meclisimize de İstiklal Marşımızın şanına yakışır bir nitelikte birlik içerisinde vermiş oldukları karardan dolayı saygılarımızı arz ediyoruz. Türkiye’nin en büyük sivil gençlik hareketi olarak; İstiklal Marşımız gibi kutlu bir mirasa sahip çıkmanın idrakiyle; gerektiğinde tereddüt etmeden canımızı ortaya koyarak, milletimizin ve vatanımızın birlik ve beraberliğini daim kılmak için mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 100. Yılını kutladığımız İstiklal Marşımızın, milletimize ilham olacağı nice asırlar geçirmesini diliyor, böylesine anlamlı bir konu ile, bir asır sonra bir arada olmamıza vesile olan Kur’an Şairi olarak da bildiğimiz, İstiklal Marşımızın Şairi, Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyoruz. “Allah bu Millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diyerek sizleri İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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